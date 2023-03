Simon Lee ospite ad Art Voice Academy per due masterclass dedicate al Musical Theater

Da giovedì 20 a domenica 23 aprile Simon Lee, direttore d’orchestra di fama internazionale, compositore e supervisore musicale di Andrew Lloyd Webber per oltre 20 anni, sarà ospite a Castelfranco Veneto (TV) nella sede di Art Voice Academy, il centro di alta formazione per lo spettacolo, fondato dal Maestro Diego Basso, per due masterclass dedicate al Musical Theater: la prima per cantanti e performer, insieme alla ballerina e coreografa e casting Director Chiara Cattaneo. La seconda, dedicata a professori d’orchestra diplomati e diplomandi, incentrata sulla composizione della musica da film e del musical e sullo studio del repertorio di Andrew Lloyd Webber.

Per quattro giorni, Castelfranco Veneto (TV) si trasformerà nel West End di Londra ospitando tra le sue mura una delle figure di spicco del musical mondiale: il direttore d’orchestra e compositore inglese Simon Lee, Direttore Musicale West End London e per oltre vent’anni supervisore musicale di Andrew Lloyd Webber.

Due Masterclass con Simon Lee all’Art Voice Academy di Diego Basso

L’occasione è data dalle due masterclass che si terranno nella sede di Art Voice Academy, centro di alta formazione musicale per lo spettacolo fondato dal Maestro Diego Basso, che quest’anno festeggia il ventennale dalla fondazione.

Una possibilità unica per cantanti, performer e per i professori d’orchestra di approfondire al massimo livello il genere del Musical Theater con un docente d’eccezione che di questo genere musicale ha contribuito a scrivere la storia. Difficile infatti dimenticare opere immortali quali “The Phantom of the Opera”, “Jesus Christ Superstar” e “Cats”, che lo stesso Lee ha diretto in più occasioni nei più grandi teatri del mondo.

Per i cantanti e i performer le date da segnare in agenda sono quelle da giovedì 20 a domenica 23 aprile (20 e 21 aprile 2023 dalle 15.00 alle 19.00, 22 e 23 aprile 2023 dalle 10.00 alle 17.00). Insieme a Simon Lee e a Chiara Cattaneo, ballerina e coreografa e Casting Consultant, lo stage, organizzato in collaborazione con MDM Academy, si svolgerà in modalità di “private coaching” per le audizioni e lezioni di canto ed interpretazione. Tutti i giorni, inoltre, si svolgeranno lezione di danza classica e moderna. I partecipanti saranno chiamati a preparare uno o due brani, in lingua italiana e inglese e presentarsi allo stage con i relativi spartiti musicali per il pianista e le basi musicali.

Lo studio del repertorio di Andrew Lloyd Webber

Sulla composizione della musica da film e del musical e sullo studio del repertorio di Andrew Lloyd Webber è incentrata invece la masterclass dedicata a professori d’orchestra diplomati e diplomandi, che si terrà sabato 22 e domenica 23 aprile 2023 dalle ore 19.00 alle ore 22.00, dove i partecipanti alla masterclass formeranno un’orchestra ritmico sinfonica vera e propria.

Entrambi gli incontri si svolgeranno presso la sede di Art Voice Academy – via delle Mimose 6 – Castelfranco Veneto (Tv).

Il termine ultimo per le iscrizioni alla masterclass dedicata ai cantanti-performer è venerdì 7 aprile 2023. Le iscrizioni alla masterclass per i musicisti si chiudono lunedì 10 aprile 2023.

Per informazioni e iscrizioni

Art Voice Academy – Centro di Alta Formazione per lo Spettacolo

tel. +39 334.3527671 – email: concerti@diegobasso.com

www.artvoiceacademy.it