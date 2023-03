Sulla morte senza esagerare, in omaggio alla poetessa polacca Wisława Szymborska, affronta il tema della morte in chiave ironica attraverso un uso non convenzionale di maschere contemporanee: figure familiari, presenti, che parlano, senza parole, di incontri, ultimi istanti, partenze, ritorni, occasioni mancate, veglie e addii.

Uno spettacolo godibilissimo portato in scena da giovani e talentuosi attori di stanza milanese coprodotti dal Teatro Franco Parenti.

CON IL TEATRO PER FAMIGLIE

domenica 5 marzo ore 16.00

Esercizi di fantastica

COMPAGNIA SOSTA PALMIZI

Spettacolo di teatrodanza per bambini dai 4 anni

Una casa grigia. Tre personaggi grigi. Annoiati, scialbi e obnubilati dal mezzo tecnologico, si muovono come prigionieri di un meccanismo prestabilito, il loro sguardo è sempre rivolto agli schermi.

Ma ecco arrivare un elemento inaspettato!

Una farfalla sposterà il loro sguardo altrove e la casa diventerà teatro di nuove avventure e di trasformazioni. Un crescendo di emozioni e peripezie in cui i tre personaggi riscopriranno finalmente il potere della fantasia, in un continuo gioco a liberare i corpi e le menti.

Esercizi di fantastica racconta, con il linguaggio della danza e del movimento, il potere dell’immaginazione che trasforma cose e persone in qualcosa di sempre inaspettato e straordinario.

