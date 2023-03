Teatro Arcimboldi – La Bayadère

A.U.B. ACCADEMIA UCRAINA DI BALLETTO

presenta

LA BAYADERE

BALLETTO IN 4 ATTI

COREOGRAFIA DI MARIUS PETIPA – MUSICA DI LUDWIG MINKUS

CON LA PARTECIPAZIONE STRAORDINARIA DI

YOLANDA CORREA

RICARDO CASTELLANOS

PRIMI BALLERINI NORWEGIAN NATIONAL OPERA & BALLET – OSLO

EVELINA GODUNOVA

SOLISTA STAATSBALLETT BERLIN

TAM TEATRO ARCIMBOLDI MILANO

1 E 2 APRILE 2023

Dopo i tre sold out de Lo Schiaccianoci lo scorso dicembre, ritorna al TAM Teatro

Arcimboldi Milano l’1 e 2 aprile 2023 l’appuntamento con gli allievi dell’Accademia

Ucraina di Balletto con La Bayadère, balletto della tradizione portato in scena per la

prima volta nella sua forma integrale.

L’Accademia che ha trovato al TAM una seconda casa, anche per lo svolgimento delle

regolari lezioni, propone La Bayadère come scelta mirata sia per dare la possibilità ai

propri allievi di misurarsi con un altro titolo del repertorio classico, ricco di spunti

interpretativi e tecnici, sia per invitare il pubblico ad apprezzare un balletto meno

presentato sui palcoscenici italiani, nonostante la sua indiscutibile bellezza e ricchezza

artistica.

Come da tradizione, insieme agli allievi, saranno in scena grandi nomi della danza

mondiale.

In questo balletto i protagonisti saranno YOLANDA CORREA (nel ruolo di Nikiya) e

RICARDO CASTELLANOS (nel ruolo di Solor) primi ballerini del Norwegian National Ballet

– Oslo ed EVELINA GODUNOVA (nel ruolo di Gamzatti) solista del Teatro dell'Opera di

Berlino.

TRAMA

Nel primo atto, al Tempio, conosciamo il guerriero Solor, innamorato della bellissima

danzatrice del tempio Nikija a sua volta amata dal Bramino. Solor giura amore eterno a

Nikija intorno al fuoco. A Solor viene obbligatoriamente offerta la mano di Gamzatti, la

figlia del Rajah, gelosa rivale de La Bayadère. Il Rajah viene avvisato dal Bramino che Solor

ha un'altra donna e a malincuore gliene fa il nome. Gamzatti invita Nikija a palazzo e la informa del proprio patto matrimoniale con Solor; Nikija tenta allora di uccidere Gamzatti, ma viene fermata dalla serva, Aya.

Nel secondo atto vi è la festa di fidanzamento. Aya dà a Nikija un cesto di fiori nel quale è

nascosto un serpente velenoso che la morde. Il bramino le propone di salvarla, a patto

che lei accetti di sposarlo. Nikija rifiuta e danza fino a quando muore.

Nel terzo atto, Solor, per dimenticare il dolore della morte di Nikija, fuma un particolare

veleno, si addormenta e si ritrova nel regno delle ombre; tra esse ritrova anche l’amata

Nikija, alla quale giurerà fedeltà eterna, mentre lei lo perdona teneramente per il

tradimento. La scena del balletto "Il regno delle ombre" è uno dei pezzi più celebrati del balletto classico e spesso è rappresentato come pezzo a sé stante.

Nel quarto atto, durante le nozze tra Solor e Gamzatti, gli dei si adirano ed il tempio crolla,

seppellendoli sotto le macerie: Nikiya si riunisce con il suo amato Solor.

TAM – TEATRO ARCIMBOLDI MILANO

Viale dell’Innovazione 20 – Milano

BIGLIETTERIA:

– DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ DALLE 14 ALLE 18

AUB – BAYADERE

• SABATO 1 APRILE ORE 20.00

• DOMENICA 2 APRILE ORE 16.00

PREZZI DEI BIGLIETTI

 PLATEA GOLD € 45,00 + DIRITTI DI PREVENDITA

 PLATEA BASSA € 40,00 + DIRITTI DI PREVENDITA

 PLATEA ALTA € 35,00 + DIRITTI DI PREVENDITA

 PRIMA GALLERIA € 28,00 + DIRITTI DI PREVENDITA

 SECONDA GALLERIA € 20,00 + DIRITTI DI PREVENDITA

