Teatro India, Teatro India, Gira gira – danza la vita

Il panorama coreografo del Teatro di Roma continua ad allargarsi anche alla platea dei piccoli e piccolissimi spettatori con approcci interattivi e multidisciplinari offerti dall’incontro tra le coreografe Maria Ellero/Teatrimperfetti e Virginia Spallarossa/Déjà Donné, insieme sul palco del Teatro India, dall’1 al 3 aprile, con GIRA GIRA – danza la vita, per creare un dispositivo performativo dove bambine/i dai 2 ai 5 anni possono sperimentare il mondo del teatro danza.

Sulla scena, un corpo che danza, vestito di bianco, gira e crea senza fermarsi, plasma un luogo in cui tutto può nascere.

Un luogo magico in cui si mescolano gli elementi ai colori della vita. Un cerchio in cui il pubblico potrà alla fine entrare per scoprire insieme le sorprese nascoste e cosa ancora potrà nascere. Gira Gira è uno spettacolo per i/le piccolissimi/e che attraverso la danza vuole raccontare di nascita, origine, creazione. Lo spazio scenico è un cerchio bianco con tanti sacchetti bianchi, posizionati lungo il perimetro, sacchetti il cui contenuto sarà svelato dai bambini, ma solo alla fine.

La danzatrice è vestita di bianco e all’inizio nasce uscendo da un tessuto che la avvolge come se fosse dentro un uovo; è una bambina piccola che inizia a scoprire il proprio corpo, le mani, i piedi e rotola, cercando un centro di equilibrio per mettersi in piedi. Trova il suo elemento, quello da cui è nata e, da copertina rassicurante, si trasforma in una gonna roteante e magica che girando le permetterà di alzarsi in piedi e iniziare a danzare. La gonna magica si trasforma in una compagna di viaggio che le regalerà doni importanti e necessari a creare un mondo immaginato attraverso sabbie colorate: un mondo per chi verrà. Quando tutto sarà pronto la danzatrice se ne andrà, lasciando ai bambini quel mondo per loro creato; ora i bambini, liberi di entrare nello spazio colorato, potranno scoprire, all’interno di sacchetti bianchi, tanti animali che aspettavano solo di nascere e con cui giocare.

L’incontro di Virginia Spallarossa|Déjà Donné con Maria Ellero|Teatrimperfetti nasce dal desiderio di entrambe di approfondire un percorso sulla danza contemporanea interamente ed espressamente dedicato al pubblico dell’infanzia e delle famiglie. Partendo dalle solide e riconosciute esperienze artistiche di ciascuna di loro, maturate negli anni nel settore della danza contemporanea e del teatro danza per l’infanzia e i ragazzi, si avvia ora un percorso nuovo e intrecciato, che intende dare vita a nuove creazioni. Attraverso tappe di confronto e di approfondimento sulle forme espressive in grado di comunicare con i bambini, semplicemente attraverso i linguaggi del corpo e del movimento, limitando in modo il più essenziale possibile l’utilizzo di elementi verbali e di elementi di scena, si concretizza un sodalizio di lavoro artistico che accoglie in seno alla compagnia di danza contemporanea Déjà Donné la visione e l’esperienza artistica di teatro danza di Maria Ellero e Teatrimperfetti, con il dichiarato intento di delineare e di dar vita a una visione comune arricchita da percorsi e storie diversi; una forma che mette al centro della scena la danza e il corpo. Avviato già nel 2017, con il progetto distributivo congiunto dello spettacolo per bambini – a partire dai 5 anni – FATE D’ACQUA, interamente costruito a partire da un’idea di Maria Ellero, il percorso si arricchisce ora, ufficialmente, di un nuovo elemento, completamente concepito e condiviso a 4 mani, sostenuto dall’impegno produttivo di Déjà Donné. Un luogo di creazione dove intrecciare scelte coreografiche e drammaturgiche che saranno il terreno fertile e sperimentale di nuove tappe produttive e di un sodalizio creativo e artistico vivo e originale che auspichiamo longevo e ricco di significati.