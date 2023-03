Teatro Parioli, Gelsomina Dreams

Sarà in scena al Teatro Parioli dal 29 marzo al 2 aprile, Gelsomina Dreams, un viaggio onirico in bilico tra danza, poesia, musica e circo, con la direzione di Caterina Mochi Sismondi, creazione e performance di Elisa Mutto, Alexandre Duarte, Federico Ceragioli, Vladimir Ježić, Michelangelo Merlanti e Ivan Ieri. Con la partecipazione di Nina Carola Stratta, Paolo Stratta.

Gelsomina Dreams, dichiarato omaggio al genio di Federico Fellini, è un viaggio onirico in bilico tra danza, poesia, musica e circo, a partire da immagini ispirate al mondo dei sogni del grande regista e ad alcuni dei suoi film. Sulla scena gli artisti della compagnia blucinQue si muovono in uno spazio simbolico, di pochi elementi, in cui coreografie, suono e luci, trasportano in un mondo sospeso nel tempo, un’ambientazione che allude a un set cinematografico dismesso e di felliniana memoria.

Lo spettatore viene così condotto per mano in una dimensione più profonda, inconscia, a tratti spiazzante. Attraverso i testi di Luis Borges, si evocano le tematiche vicine all’universo felliniano: la finzione, il doppio, il sogno, con un’idea di supremazia dell’estetica attiva dei prismi, capace di forgiare una visione personale sull’estetica passiva degli specchi che trasforma l’arte in copia attraverso il ritmo e la metafora. Agli interpreti non viene chiesto il calco di una maschera ma una reinterpretazione contemporanea e personale del sogno di una Gelsomina visionaria, portatrice di un sentire cangiante e in continua evoluzione.

GELSOMINA DREAMS

Direzione Caterina Mochi Sismondi

Creazione e Performance Elisa Mutto, Alexandre Duarte, Federico Ceragioli, Vladimir Ježić,

Michelangelo Merlanti e Ivan Ieri

Con la partecipazione di Nina Carola Stratta, Paolo Stratta

Light design Massimo Vesco

Musica originale, sound design e violoncello Beatrice Zanin

Musica originale, violino, tromba ed elettronica Nicolo Bottasso

Musiche Georges Serge Gainsbourg, Ivanovitch Gurdjieff, Casimir Oberfeld, Charles-Louis Pothier,

Nino Rota, Albert Willemetz

Fonica Davide Boido e Andrea Ruta

Costumi Federico Bregolato e Carla Carucci

Foto Andrea Macchia

Produzione Centro di produzione blucinQue Nice

In collaborazione con Fondazione Cirko Vertigo

Testi d’ispirazione Poesie di Luis Borges

Immaginario d’ispirazione Il mondo cinematografico di Federico Fellini