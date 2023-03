PER LA RASSEGNA RIGENERAZIONI

LO SPETTACOLO ‘UN GIORNO QUASI PERFETTO’

DEL TEATRO METASTASIO DI PRATO

Nello spazio artistico teatrale Roots, in via Borrello, 73, a Catania, venerdì 3 e sabato 4 marzo, alle ore 20,30, all’interno della rassegna ‘Rigenerazioni’ andrà in scena lo spettacolo ‘Un giorno quasi perfetto’ prodotto dal teatro Metastasio di Prato.

Questo spettacolo racconta una storia, quella legata al rapporto tra genitori e figli. La protagonista è Marika, interpretata da Francesco Natoli, che vive in maniera tormentata questo rapporto tutt’altro che semplice. Ha abbandonato il paesino natale della provincia siciliana, per trasferirsi nella Milano “da bere” con la speranza di poter vivere liberamente la propria identità di genere. Marika, infatti, è nato uomo ma non ha mai accettato il suo corpo “difettoso”: lei è donna contro tutti e tutto e se gli altri si limitano a schernirla o, al massimo, ad approfittare di squallide prestazioni sessuali, i suoi genitori l’hanno isolata e abbandonata. Ma succede qualcosa che ribalta il corso delle cose e Marika, dopo anni di solitudine, ha, suo malgrado, la possibilità di recuperare il rapporto col padre. In un crescendo di malinconia e umorismo si arriva al finale che svela le mancanze e le aspettative (attese e disattese) che tutti noi, sia genitori che figli, viviamo

quotidianamente, probabilmente da tutta la vita.

Antonella Caldarella e Steve Cable instancabili nel proporre al loro pubblico rappresentazioni teatrali che rappresentano uno spaccato della nostra società, “Per noi è un modo per far ‘rigenerarare’ l’intelletto e l’anima di chi desidera avvicinarsi al teatro contemporaneo, godendo di performances di qualità. Suscitando o un sorriso o una riflessione” Prenotazione obbligatoria al numero: 3534304936.

uno spettacolo di Michelangelo Maria Zanghì scritto da Antonino Anelli e Michelangelo Maria Zanghì con Francesco Natoli

scena e costumi Cleopatra Cortese

produzione Teatro Metastasio di Prato