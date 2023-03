“Vera” e “Miracle”, Kurosawa e la New Hollywood, aspettando il Florence Korea Film Fest.

Nella settimana che ci divide dal Florence Korea Film Fest, che dal 30 marzo trasformerà La Compagnia nel punto di riferimento per tutti gli appassionati ci cinema e cultura orientale, in programma trovate due film che manipolano la realtà in maniera molto diversa: da una parte il nuovo film di Tizza Covi e Rainer Frimmel che lavorano sul personaggio di Vera (Gemma) per arrivare a cogliere la persona vera dietro la finzione, dall’altra Miracle che da una storia vera parte per romanzare invece, con grande delicatezza, un inno al potere dei sogni.

A questi due film si aggiungono il doc Siamo qui per provare dedicato a tutti gli amanti del teatro e della recitazione, il lunedì con Akira Kurosawa, l’inizio del focus sulla New Hollywood e il solito appuntamento domenicale con Cinefilante e la sua spendida selezione di corti animati per i piccoli spettatori dai 2 anni in su.

IN SALA | da venerdì 24 a martedì 28

Vera

I registi italo-austriaci Tizza Covi e Rainer Frimmel raccontano l’attrice e figlia d’arte Vera Gemma. Partita come figlia di, Vera ha saputo farsi conoscere e amare da un pubblico sempre più vasto. Il film, a cavallo tra documentario e finzione, è stato presentato nella sezione Orizzonti della 79a Mostra di Venezia, dove ha conquistato il premio per la “Miglior regia” e per la “Miglior interpretazione femminile”.

VENERDÌ 24, ORE 17.00

SABATO 25, ORE 15.00 E 19.00

DOMENICA 26, ORE 21.00

LUNEDÌ 27, ORE 17.00

MARTEDÌ 28, ORE 19.00

IN SALA | da venerdì 24 a mercoledì 29

Miracle

Un K-drama che ci insegna a non smettere mai di sognare. Mescolando umorismo e un tono dolcemente nostalgico, racconta la storia vera di Joon-kyeong, liceale e genio incompreso che decide di costruire una stazione ferroviaria nel suo paesino. Il film ha vinto il Premio del pubblico al Far East Film Festival 2022. Proiezioni in lingua originale con sottotitoli.

VENERDÌ 24, ORE 15.00

SABATO 25, ORE 17.00 E 21.00

DOMENICA 26, ORE 15.00

MARTEDÌ 28, ORE 16.30 E 21.00

MERCOLEDÌ 29, ORE 18.30

IN SALA | venerdì 24, dalle ore 16.00

Omaggio a Francesco Nuti

40 anni di “Io, Chiara e lo Scuro”

Una mostra, un talk ed una proiezione ad ingresso gratuito per omaggiare il grande attore e regista fiorentino Francesco Nuti. Un evento realizzato da Associazione Officine Creative in occasione del quarantesimo anniversario del film “Io, Chiara e lo Scuro”, all’interno del programma di iniziative per la Settimana del Fiorentino.

IN SALA | domenica 26, ore 17.00

Cinefilante Film per Piccol* [2° edizione]

Dopo il grande successo della prima tranche della rassegna, Cinefilante Film per piccol* è a La Compagnia, con una nuova selezione di corti di animazione dedicati ai bambini e alle bambine a partire dai due anni di età. Questa settimana vi presentiamo Ritratti di famiglia, sei divertenti cortometraggi sul tema dei legami familiari.

IN SALA | domenica 26, ore 19.00

Siamo qui per provare

Dalle prime prove al debutto dello spettacolo teatrale Avremo ancora l’occasione di ballare insieme. Un doc che mescola vita reale e spettacolo, presentato alla “Giornata degli autori” a Venezia79. Proiezione realizzata in collaborazione con Materia Prima Festival, festival fiorentino di teatro contemporaneo. Insieme al film sarà presentato il libro Tre film. Cinque drammaturgie dedicate al cinema, alla presenza della curatrice Rossella Menna e dell’attrice Daria Deflorian.

IN SALA | fino al 14 maggio

XX secolo – L’invenzione più bella

[Seconda edizione – Parte 2]

Proseguiamo con la 2° edizione della rassegna promossa da CSC – Cineteca Nazionale che riporta in sala tanti film capolavoro del ‘900. Questa settimana entriamo nell’era della New Hollywood, con un film diretto da Hal Ashby (tra i registi più sottovalutati del periodo) ed uno interpretato dal grande Warren Beatty. Proiezioni in lingua originale con sottotitoli.

Questa settimana:

LUNEDÌ 27, ORE 19.00 | L’ULTIMA CORVÈ di H. Ashby

MERCOLEDÌ 29, ORE 21.00 | GANGSTER STORY di A. Penn

IN SALA | fino al 29 maggio

Akira Kurosawa – Anatomia de L’imperatore

Una rassegna dedicata al cinema Akira Kurosawa, il maggiore cineasta giapponese del XX secolo. Il titolo della settimana è Il trono di sangue, considerato uno dei più riusciti incontri cinematografici tra cultura occidentale e orientale. Proiezione in lingua originale con sottotitoli.

Questa settimana:

LUNEDÌ 27, ORE 21.00 | IL TRONO DI SANGUE di A. Kurosawa

IN SALA | da giovedì 30

Florence Korea Film Fest 2023

Il più importante festival italiano dedicato al meglio della cinematografia sudcoreana torna a La Compagnia dal 30 marzo al 7 aprile. Tra prime visioni e classici contemporanei, il festival offre documentari, cortometraggi, film e ampie retrospettive sui principali registi della cinematografia coreana, con la partecipazione degli stessi autori. Le proiezioni saranno in lingua originale con sottotitoli.

