A Badolato “Unovirgolacinque 1,5 °C” spettacolo per sensibilizzare come salvare la Terra

È il limite indicato dalla scienza, oltre il quale non può aumentare il surriscaldamento globale rispetto ai livelli preindustriali: 1,5°C, non di più o sarà la fine dell’esistenza sulla Terra per come la conosciamo oggi. “Unovirgolacinque °C” è proprio il titolo dell’evento a ingresso gratuito che si terrà in occasione della Giornata della Terra 2023, il 23 aprile a partire dalle ore 18 al Teatro Comunale di Badolato. “Unovirgolacinque °C” infatti aprirà una riflessione sull’ambiente, sull’ecologia e sull’impatto che ha l’azione dell’essere umano sul pianeta che lo ospita attraverso interventi performativi e artistici.

Sul palco Francesco Gallelli, intenso attore badolatese, sarà protagonista del reading “Polluzione”, una preghiera laica alla Madre Terra di cui è anche autore, con in sottofondo una composizione originale di Remo De Vico, mentre la voce calda e intima del cantautore Gaspare Tancredi, accompagnato da Saverio Pittelli alla fisarmonica e Giuseppe Lanzo al basso elettrico e clarinetto, proporrà poesie in musica tratte dal suo disco “Le donne di un clown” e alcuni brani di recente produzione.

Arricchiscono l’evento il progetto fotografico “L’insostenibile leggerezza dell’essere” di Luna Loiero – che mette in evidenza tutto ciò cui dovremmo prestare attenzione nella nostra vita quotidiana (la riduzione dell’uso della plastica, la limitazione di acquisti non necessari) e tutto ciò che è fondamentale preservare come l’acqua, il cibo, gli alberi -, e l’intervento artistico di Antonio Pittelli la cui opera, da sempre, analizza il rapporto, spesso difficile e sempre più vicino a un punto di rottura, tra uomo e natura.

Ospiti della serata anche Nicola Sestito, in rappresentanza del gruppo calabrese dell’associazione onlus Plastic Free, che attraverso la sua testimonianza, farà il punto sulla situazione relativa all’inquinamento di plastica nel nostro territorio e su come ognuno di noi può e deve fare la sua parte per risolvere il problema, e Sofia De Matteis, dell’Avamposto Agricolo Autonomo di Santa Caterina, che ci racconterà di come attraverso la cultura e il lavoro di sensibilizzazione fatto con i bambini si possa costruire un mondo migliore.

L’evento è a cura di FerMentis Lab. Art. e Teatro del Carro – Pino Michienzi, con la partecipazione di Plastic Free Calabria e Avamposto Agricolo Autonomo, e sarà realizzato grazie al contributo economico di Ecocontrol S.r.l., Conad Badolato, GLH S.r.l., Bencivenni Autoscuola, Il Rifugio di Donato Antonio & Co.

Ricordiamo anche che con “Unovirgolacinque °C”, in programma per il 23 aprile alle ore 18:00 al Teatro Comunale di Badolato, si chiude la programmazione del secondo atto della rassegna SPAc, Studies on performing and acting, organizzata nell’ambito della residenza MigraMenti, diretta da Luca Michienzi e Anna Maria De Luca, curata dalla Compagnia Teatro del Carro – Pino Michienzi con il sostegno di Regione Calabria, Mic, Otto per mille Chiesa Valdese e il patrocinio del Comune di Badolato.