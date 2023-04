Dal 14 aprile 2023 sarà in rotazione radiofonica “Chill”, il nuovo singolo di Francesco Faggi estratto dal nuovo ep “Molto di più”.

“Chill” è la seconda traccia dell’EP “Molto di più” di Francesco Faggi. Il brano, scritto e arrangiato/prodotto dallo stesso Francesco, ha un mood RnB con un groove rilassante che calza a pennello con lo “stare chill”, ovvero stare nel relax e godersi il momento con la persona che ami. La relazione non va sempre bene, ci sono alti e bassi, ma non fa niente, per adesso volete solamente stare un po’ chill, insieme.

Commenta l’artista a proposito del nuovo brano: “Chill è nata per caso durante un periodo natalizio, ero in una fase complicata con una mia ex. C’erano diverse cose che non andavano e non sapevo se sarebbe continuata o meno, così cercavo di godermi al massimo tutti i momenti belli con lei. E allora è nato nella mia testa il disinteressato intento di descrivere in che modo mi sentivo in quei momenti, la sensazione di fluttuare spensieratamente, nonostante tutto. In ogni caso, questa è solo la mia visione di Chill, credo che si possa prestare a diverse interpretazioni. Sono felice di aver lasciato spazio in questo brano anche ad un mio solo di piano jazz, che nel mio percorso musicale ha sempre rapito il mio cuore.”

Biografia

Francesco Faggi, nato il 16/3/1999, è un cantante/cantautore, compositore/arrangiatore/ producer, pianista e performer completo (cantante/attore/ballerino).

Scrive canzoni sia in italiano che in inglese, il genere di riferimento principale è Pop/RnB, con l’ambizione di confrontarsi con i grandi della musica internazionale, lasciando una impronta nella Musica.

Ha partecipato al Festival di Sanremo 2021 come arrangiatore/producer del brano “Che ne so” di Elena Faggi (sua sorella), in gara tra le Nuove Proposte dopo la vittoria ad Area Sanremo Tim 2020; per l’occasione, ha poi curato l’orchestrazione del brano insieme al Maestro Beppe Vessicchio (che ha diretto l’orchestra al Festival) ed è stato presente come pianista sul palco dell’Ariston insieme ad Elena.

Francesco, ormai da alcuni anni, cura in qualità di leader il progetto musicale insieme alla sorella Elena e un team ormai consolidato, procedendo su due binari: come artisti singoli, per poter esprimere al meglio le proprie identità, e insieme, in una featuring speciale, essendo fratelli.

Di tutte le canzoni ad oggi pubblicate, incluse quelle di Elena come solista e autrice, Francesco ha curato arrangiamento e produzione, aspetto che prosegue arricchito delle nuove collaborazioni grazie alla recente esperienza sanremese, in particolare con il Maestro Beppe Vessicchio.

A novembre 2022 ha pubblicato il suo primo EP “Molto di più”, cinque canzoni che rappresentano un viaggio mentale, che ha la sua origine da una relazione passata per me molto importante, per diventare un racconto in cui credo ci si possano rispecchiare tante persone, in un brano in particolare o in tutti.

Queste le tracce dell’EP: “Molto di più”, “Chill”, “Jim Carrey”, “Mentalmente instabile” e “Presa male”.

Sempre ha novembre 2022 è uscito anche il primo EP di Elena “Prevedibile”, in qualità di producer.

Tra le esperienze più significative sicuramente c’è Italia’s Got Talent 2017 dove, con sua sorella Elena, ha ottenuto il Golden Buzzer di Luciana Littizzetto, arrivando direttamente in finale dove hanno portato una loro canzone inedita: “Could be Forever”.

Sempre in duo con Elena, Il 19 febbraio 2022, erano tra i finalisti del contest “Una voce per San Marino”, per contendersi l’accesso a Eurovision Song Contest 2022, con il brano “Nothin’ can blow me out”, pubblicato a febbraio 2023; contest che ha visto la vittoria di Achille Lauro.

Il 2 marzo 2023, in occasione della prima edizione di “Ciao – Rassegna Lucio Dalla” ha ricevuto come producer il “Ballerino Dalla” per “Ciao Contest. La musica di domani” per il brano “Il mio posto” di Elena Faggi.

E’ stato semifinalista a Sanremo Giovani 2021, con il brano “Mentalmente instabile”.

Francesco ha all’attivo un altro singolo “Senti mento” (pubblicato a luglio 2019) e, insieme ad Elena, oltre a “Could be forever” sono già stati pubblicati: “Ten cuidado” (luglio 2021), “Il sole in un foglio” (in finale al MEI Superstage 2020 e, per il videoclip, in finale a Young IMAGinACTION Award 2020), “Come volo” (2020) e “Christmas in a bottle” (2017).

Per Elena come solista, oltre all’EP, ha prodotto anche “Solo un brutto sogno” (2020) e “Numb” (2019).

Come anticipato, oltre ad essere un cantautore e musicista, Francesco è anche un performer completo, dal 2017 al 2019 ha vinto per tre volte consecutive la Coppa Italia per Performer Arti Scenico Sportive (Performer Italian Cup), ottenendo nel 2018 la possibilità di studiare un mese e mezzo a Broadway e, l’anno successivo, potersi esibire come performer nel Connecticut al Seven Angels Theatre.

A novembre 2021 ha vinto la prima edizione televisiva su Rai2 della “Performer Italian Cup” e a settembre 2022 si è confermato “capitano” della “nazionale italiana performer”, sempre su Rai2, sfidandosi come campione uscente con il vincitore dell’edizione 2022. Oltre a questo ha avuto l’opportunità di esibirsi come performer in diversi teatri italiani (Ravenna, Catania, Palermo, Roma, etc…) ed esteri (Nizza in Francia e Riyadh in Arabia Saudita), in qualità di cantante, attore e ballerino; potendo collaborare e lavorare con grandi professionisti come Cristina Mazzavillani Muti, Garrison Rochelle, Fioretta Mari, Grazia di Michele, Valentina Spampinato, etc…

Suona il piano fin da piccolo, punto di partenza del suo percorso formativo in ambito artistico; diplomato con lode al Liceo Musicale Statale “Canova” di Forlì, ha poi conseguito la laurea triennale con lode e menzione in Piano Jazz al conservatorio Bruno Maderna di Cesena. Nel suo percorso artistico, ha iniziato presto anche a studiare danza e recitazione, sia come singole discipline, che legate al musical e quindi abbinate al canto, sia con insegnanti italiani che internazionali.

