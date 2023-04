Danza contemporanea a Camaleontika con CONCEPT #1 del Balletto

Teatro di Torino, spettacolo per cinque danzatori e un’arpa

6 maggio 2023 – ore 21:00

Teatro Magnetto, via Avigliana 17, ALMESE (TO)

Biglietto unico di 12 euro con prenotazione consigliata.

La nona edizione della rassegna Camaleontika di Almese prosegue con la danza contemporanea ospitando lo spettacolo CONCEPT #1 della compagnia Balletto Teatro di Torino.

Un happening coreografico per cinque danzatori e un’arpa con formato sperimentale ed una

restituzione sempre diversa. Organizzata da M.O.V. e FABULA RASA in collaborazione con Piemonte dal Vivo, Camaleontika propone spettacoli di teatro, danza e musica, proponendo al pubblico comicità, bellezza, emozioni, riflessioni e impegno civile, verso l’aggregazione, la condivisione e l’accettazione del diverso da sé.

CAMALEONTIKA è la rassegna teatrale organizzata dall’associazione M.O.V. – Moderne Officine Valsusa e dalla compagnia Fabula Rasa ad Almese (TO), comune della bassa Valle di Susa, in collaborazione con Piemonte dal Vivo e grazie al sostegno del Comune di Almese. La direzione artistica è a cura di Beppe Gromi, insieme a Katia Bolognesi, Francesca Zitti e Valeria Fioranti.

Il sesto appuntamento del 5 maggio alle ore 21:00 porta sul palco del teatro valsusino CONCEPT #1 della compagnia Balletto Teatro di Torino, spettacolo per cinque danzatori e un’arpa. La musicista è Federica Magliano con coreografie e danza a cura di Lisa Mariani, Nadja Guesewell, Viola Scaglione, Flavio Ferruzzi e Luca Tomasoni.

CONCEPT #1 è un happening coreografico del Balletto del Teatro di Torino, con formato sperimentale ed una restituzione sempre diversa.

CONCEPT #1 è un lavoro in continua trasformazione. I danzatori attraversano pratiche di composizione istantanea e partiture d’improvvisazione in forte relazione con la musica, slegandosi da scritture coreografiche fisse ed abbracciando invece territori di movimento che sono aperti, fluidi e mutevoli.

Le musiche elettroniche si alternano alle note suonate all’arpa da Federica Magliano.

CONCEPT #1 è generatore di domande coreografiche, che ruotano intorno a quattro principi cardine: Ricordo, Necessità, Condivisione, e Percezione.

“Like a dynamic geometry, ever changing and informed by the music. An incredible happening!” Fondato da Loredana Furno nel 1979 il BTT – Balletto Teatro di Torino ha festeggiato recentemente, 40 anni di attività continuativa, 40 anni di danza, di ricerca, di sperimentazione, di relazioni e collaborazioni.

Una compagnia attualmente composta da sei danzatori provenienti da importanti esperienze a livello internazionale che con crescente successo continua il suo originale percorso di creazione di spettacoli di danza riconosciuti ormai dalla critica più attenta. Il BTT, oltre all’attività all’estero, è molto presente in Italia, ed in particolare a Torino dove è riconosciuto come un organismo stabile di produzione, istituzionalizzato a livello

regionale e cittadino. Ulteriori informazioni in www.ballettoteatroditorino.it

Federica Magliano vive a Torino, dove svolge la professione di osteopata. Inizia a suonare l’arpa celtica nel maggio 2010 seguendo due cicli di stage tenuti da Enrico Euron e Anne-Gaelle Cuiff tenuti a Pinerolo e a Torino.

Da allora la sua passione per questo strumento è costantemente aumentata, conducendola ad una serie di collaborazioni ed esperienze artistiche di rilievo.

INFO BIGLIETTERIA Biglietto intero a 12 euro da ritirare presso la biglietteria del teatro a partire dalle ore 20:00 con prenotazione consigliata al numero 3348785494 o all’indirizzo rassegnacamaleontika@gmail.com

Biglietto ridotto speciale di 2 euro per i soci di Fabula Rasa e M.O.V. Moderne Officine Valsusa I biglietti si possono acquistare anche online in https://ticketitalia.com/teatro/teatro-magnetto-almese-to

LA RASSEGNA CAMAELONTIKA

In programma tra il 14 gennaio e il 27 maggio 2023 al Teatro Magnetto, questa nona edizione di Camaleoontika è vincitrice del bando Corto Circuito di Piemonte dal Vivo e prevede un totale di sette appuntamenti al Teatro Magnetto con l’obiettivo di continuare ad alimentare l’apertura del territorio verso l’arte e la socialità, con la convinzione che l’umanità del teatro, i linguaggi corporali della danza e il potere naturale della musica possono donare importanti momenti di divertimento e riflessione, aprendo alla socialità e al rispetto delle diversità.

La rassegna prosegue il cammino intrapreso nove anni fa, in maniera camaleontica, fra teatro, danza e musica, proponendo al pubblico comicità, bellezza, emozioni, riflessioni e impegno civile, verso l’aggregazione, la condivisione e l’accettazione del diverso da sé.

Camaleontika terminerà il 27 maggio con “Oro Nero”, nuova produzione della compagnia Fabula Rasa che prosegue il progetto “Black Fabula” nato nel 2015, con in scena l’attore africano Alassane Conde, sette ballerine del progetto Afrorì e tre musicisti.