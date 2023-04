Explora – il Museo dei bambini, Pinocchio and Friends

Sbarca a Roma “Pinocchio and Friends”, il tour per bambini organizzato da Rainbow nei principali musei italiani.

Dopo il grande successo del debutto di metà marzo alla Città della Scienza di Napoli, sabato 15 e domenica 16 aprile l’evento dedicato all’infanzia arriva a Explora, Il Museo dei bambini della Capitale (in via Flaminia 80/86). Previsti quattro turni d’ingresso (alle ore 10, 12, 15 e 17), il biglietto si può acquistare online (www.mdbr.it).

Un weekend all’insegna del gioco e del divertimento, rivolto ai piccoli dai tre ai dieci anni, che potranno immergersi nella magica atmosfera della fiaba più amata e incontrare i protagonisti della fortunata serie tv di Rai Yoyo. I bambini potranno conoscere da vicino l’universo del burattino più amato del piccolo schermo, che sarà presente insieme all’inseparabile compagna di avventure Freeda.

Tante le sorprese che li aspettano: laboratori a tema e attività ricreative e ludiche, con momenti dedicati alla creatività che consentiranno ai bambini di sperimentare la costruzione di un giocattolo, evidenziando l’importanza e il diritto al gioco, e i valori dell’amicizia e del self-empowerment.

Ci sarà poi l’immancabile “meet & greet” con i protagonisti del cartone animato, appunto Pinocchio e la piratessa Freeda, per un saluto e una foto assieme da portare a casa come ricordo. Infine, si potrà partecipare all’iniziativa solidale “Giocattolo Sospeso”, promossa da Assogiocattoli, che invita i più piccoli a portare un giocattolo nuovo a piacere da donare ai bambini meno fortunati.

“Pinocchio and Friends”, il cartone firmato Rainbow e realizzato in collaborazione con Rai Ragazzi (www.pinocchioandfriends.tv), è un adattamento esilarante e originale di una delle fiabe più famose di tutti i tempi.

Grazie alla fantasia di Iginio Straffi (fondatore e presidente della casa di produzione Rainbow) la favola rinasce nei suoi valori fondanti di amicizia, condivisione, inclusione. Parlando ai bambini con uno stile spensierato, incoraggiandoli a seguire i propri sogni con storie colorate, avventurose e ricche di colpi di scena, ambientate nella Toscana di oggi.

Marco Togna