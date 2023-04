Con il sostegno di

Ministero della Cultura, Regione Emilia-Romagna, Comune di Ferrarae la partnership di

Endas Emilia-Romagna e Jazz Italian Platform JAZZER powered by Gruppo HERA presenta Ferrara in Jazz 2022 – 2023

una produzione di Associazione Culturale Jazz Club Ferrara APS-ETS XXIV Edizione 30 settembre 2022 – 06 maggio 2023 COMUNICATO STAMPA International Jazz Day Domenica 30 aprile, ore 21.30 In collaborazione con Endas Emilia-Romagna Borsa di studio Emanuele Rossi Con la partecipazione di Hugo Aisemberg e degli allievi del Dipartimento Jazz del Conservatorio“G. Frescobaldi” di Ferrara Programma della serata Presentazione Associazione “Donne Vita Libertà” Hugo Aisemberg Solo Recital Hugo Aisemberg, pianoforte The Touchstones Play the Music of Kenny Wheeler Alessandra Franchina, voce Francois Iragena Ndayambaje, chitarra Claudio Napolitano, pianoforte Raffaele Guandalini, contrabbasso Mattia Gobbo, batteria Triodimension Play the Music of Grant Green Davide La Rosa, chitarra Sergio Mariotti, contrabbasso Mattia Gobbo, batteria Consegna delle borse di studio “Emanuele Rossi” Jam Session ad opera del Laboratorio di Ritmica Alessandro Paternesi, direzione con Emilio Maria Angelone, Stefano Malizia, Sergio Mariotti, Matteo Diego Scarcella, Kiana Meier, Davide La Rosa, Marcello Conti, Akram Chakir, Antonio Stragapede, Rachele Amore, Vincenzo Giulio Bosco, Giovanni Campagnoli, Luca Zanetti, Martino Dondi, Antonio Leone Quella del 30 aprile al Torrione è una domenica speciale che fonde solidarietà, musica e didattica. Il Jazz Club Ferrara dedica la Giornata internazionale del Jazz UNESCO ad Emanuele Rossi, socio fondatore del Jazz Club, con l’edizione numero uno della borsa di studio che porta il suo nome, la relativa consegna ed un ricchissimo programma, che vede la partecipazione del pianista Hugo Aisemberg, realizzato in collaborazione con Endas Emilia-Romagna ed il Conservatorio “G. Frescobaldi” di Ferrara. Si parte alle 21:30 con la presentazione dell’attività dell’Associazione “Donne Vita Libertà” a cui seguirà il solo recital del pianista argentino Hugo Aisemberg. Sarà poi la volta di due omaggi, rispettivamente alla musica di Kenny Wheeler ed alla musica di Grant Green, ad opera dei The Touchstones formati da Alessandra Franchina alla voce, Francois Iragena Ndayambaje alla chitarra, Claudio Napolitano al pianoforte, Raffaele Guandalini al contrabbasso e Mattia Gobbo alla batteria e dal Triodimension che vede Davide La Rosa alla chitarra, Sergio Mariotti al contrabbasso oltre nuovamente a Gobbo alla batteria. Terminati i live saranno consegnate le borse di studio “Emanuele Rossi” che permetteranno ai giovani musicisti e alle giovani musiciste selezionati/e di partecipare ai seminari di alta specializzazione della prestigiosa accademia Fondazione Siena Jazz. La serata volgerà al termine con l’articolata jam session ad opera del Laboratorio di Ritmica del Conservatorio “G.Frescobaldi” diretta da Alessandro Partenesi. L’ingresso è a offerta minima di 5 euro. L’incasso della serata sarà interamente devoluto all’Associazione “Donne Vita Libertà”. Per informazioni e prenotazione cena 3314323840 dalle ore 12:00. La borsa di studio Emanuele Rossi Il concorso è dedicato a Emanuele Rossi, scomparso lo scorso maggio. Emanuele è stato tra i soci fondatori e a lungo vicepresidente del Jazz Club Ferrara, impegnandosi per oltre quarant’anni nella promozione e diffusione della sua grande passione: la musica jazz. Le due borse di studio permetteranno ai giovani musicisti ed alle giovani musiciste selezionati/e di partecipare ai seminari di alta specializzazione della prestigiosa accademia Fondazione Siena Jazz: due settimane intensive (dal 24 luglio al 6 agosto 2023) di lezione di strumento e musica d’insieme sotto la direzione di docenti di fama internazionale. La partecipazione al concorso, libera e gratuita, è stata rivolta a musicisti/e under 30, a cui è stata valutata la tecnica strumentistica, unitamente alla capacità di accompagnare e di improvvisare in contesti di musica d’insieme, da una giuria composta da Francesco Bettini (Presidente della giuria e Direttore artistico del Jazz Club Ferrara), Marta Raviglia (Coordinatrice del Dipartimento jazz del Conservatorio “G. Frescobaldi” di Ferrara) Federico D’Anneo (Presidente del Jazz Club Ferrara), Alfonso Santimone e Piero Bittolo Bon (Direttori della Tower Jazz Composers Orchestra, il laboratorio di composizione e arrangiamento di base al Torrione). La selezione è avvenuta nel corso della stagione di Ferrara in Jazz 2022/2023 durante le jam session che si sono svolte in coda ai concerti del venerdì e della domenica nei mesi di marzo e aprile 2023. Immagine: 1) International Jazz Day Official 2) Jazz Club Ferrara