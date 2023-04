Comunicato Stampa

Teatro Prati

via degli Scipioni, 98 Roma – 06/39740503 email:

teatroprati@libero.it

Spettacoli: dal Martedì al Venerdì ore 21.00 Sabato ore 17.30 e ore 21.00 – Domenica

e festivi ore 18.00

Dal 14 aprile al 4 giugno 2023

Fabio Gravina

in

“Il malato immaginario”

Commedia di Molière nella rielaborazione in 2 atti di Fabio Gravina

Regia di Fabio Gravina

Scene e costumi di Francesco De Summa

Musiche originali di Mariano Perrella

Con: Fabio Gravina, Patrizia Santamaria, Sara Religioso, Annalisa

Renzulli, Carmine Iannone, Giuseppe Vitolo e Eduardo Ricciardelli.

Questa commedia rielaborata da Fabio Gravina in due atti e

ambientata nella Roma del 1920, narra le vicende di Argante, il

credulone beffato, un uomo ricco, che vive circondato da medici e

farmacisti imbroglioni, perché si crede perennemente malato. Sua

figlia Angelica ama ed è riamata da un bravo giovane, Cleante, ma

il malato immaginario pensa di farle sposare un giovane imbecille e

ridicolo ma figlio di un medico, per avere così un dottore in famiglia

sempre a sua disposizione. Sua moglie Lucrezia

(matrigna di

Angelica)

è una donna avida e meschina, che disprezza il marito e

vorrebbe mandare la figliastra in convento per impadronirsi della

sua dote. Suo fratello Bernardo e la serva Tonina tentano di

ricondurlo alla ragione. Lo convincono a fingersi morto per mettere

alla prova l’affetto della moglie e della figlia. Argante scopre così

l’ipocrisia della prima e la sincerità della seconda.

Il pomeriggio del 17 febbraio 1673 Molière andò in scena a Parigi

con il suo malato immaginario. Egli stesso interpretava la parte di

Argante. Molière era veramente malato e arrivò alla fine della

rappresentazione in preda alle convulsioni, che il pubblico credette

previste dal copione. Qualche ora più tardi, morì.