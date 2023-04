STAGIONE D’OPERA 2023

LA FIGLIA DEL REGGIMENTO

Al via la vendita per l’Anteprima Giovani

con la partecipazione speciale di Arturo Brachetti

Cecilia e Corgiat per il dopo spettacolo Contrasti

Per l’opera di Donizetti torna sul podio il direttore Evelino Pidò

con la regia immaginifica del celebrato duo Barbe & Doucet

Teatro Regio, 12 maggio (Anteprima Giovani)

Recite dal 13 al 23 maggio 2023

Inizia domani, sabato 29 aprile alle ore 11, la vendita dei biglietti per l’Anteprima Giovani de La figlia del reggimento di Gaetano Donizetti, in scena venerdì 12 maggio e riservata al pubblico under 30. I biglietti a € 10 sono disponibili on line e alla Biglietteria, fino a esaurimento dei posti disponibili.

Il 12 maggio il Regio aprirà le porte a partire dalle ore 19: si potrà condividere un aperitivo e, nel Foyer del Toro, assistere a una breve presentazione-spettacolo, con la partecipazione straordinaria di Arturo Brachetti, artista, regista e showteller, che introdurrà con esilarante umorismo i motivi e le arie contagiose de La figlia del reggimento. Alle ore 20 avrà inizio l’Anteprima Giovani dell’opera. Al termine, 300 under 30 potranno accedere al Foyer del Toro per assistere a Contrasti, che ospita Cecilia e Corgiat. Cecilia, arpista e cantautrice torinese diplomata al Conservatorio “G. Verdi” di Torino, ha collezionato centinaia di concerti in Italia ed Europa. Corgiat, alias di Giovanni Corgiat Mecio, è un compositore e produttore italiano di musica elettronica, specializzato in Composizione Musicale Elettroacustica presso il Conservatorio di Torino.

L’ingresso per l’Anteprima Giovani è riservato agli under 30 e i minori di 14 anni devono essere accompagnati da un maggiorenne under 30.

Dal 13 al 23 maggio torna al Teatro Regio dopo 29 anni La figlia del reggimento (La Fille du régiment), la più fortunata opera francese di Gaetano Donizetti, in un nuovo allestimento coprodotto con il Teatro La Fenice di Venezia. La regia immaginifica mescola con umorismo elementi reali e surreali, com’è tipico delle celebrate produzioni del duo Barbe & Doucet. L’opera – divertente quanto impegnativa – è diretta da Evelino Pidò, ambasciatore dell’opera romantica e del belcanto nel mondo, che torna al Regio alla guida di un cast superbo di specialisti del repertorio: il soprano Giuliana Gianfaldoni nella parte di Marie, il grande tenore statunitense John Osborn in quella di Tonio; il mezzosoprano Manuela Custer interpreta la marchesa di Berkenfield e il baritono Roberto de Candia sarà Sulpice. Partecipazione speciale per Arturo Brachetti nel ruolo della Duchessa di Krackentorp, un personaggio cameo che saprà esaltare le doti dell’artista, vera e propria icona del trasformismo internazionale. Mercoledì 10 maggio alle ore 18 al Piccolo Regio Puccini con ingresso libero, appuntamento con la Conferenza-concerto condotta dalla giornalista Susanna Franchi, con la partecipazione del direttore d’orchestra Evelino Pidò e del baritono Roberto de Candia, oltre al soprano Amélie Hois, al tenore Francesco Lucii (entrambi artisti del Regio Ensemble) e al basso Guillaume Andrieux, che interpreteranno arie dall’opera di Donizetti, accompagnati al pianoforte da Carlo Caputo. Contrasti è realizzato dal Teatro Regio in collaborazione con