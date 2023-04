Lagunaria intervista con Irene Petris – di Andrea Masatto

Domani esce in sala LAGUNARIA del regista Giovanni Pellegrini con la voce narrante di

Irene Petris prodotto dalla Ginko Film.

Chiamo Irene per farmi raccontare direttamente le sensazioni che, da veneziana, ha

provato nel narrare questa storia fantastica di una delle più belle e conosciute città del

mondo.

Mi illumina sulla grande ricerca di Giovanni negli anni di immagini della sua Venezia parte

delle quali rubate durante un periodo storico difficilmente, ci auguriamo, ripetibile: quello

della Pandemia.

Un contrasto forte e significativo della realtà delle immagini con la narrazione di un

racconto onirico, fantasy, basato sui ricordi di una terra che è esistita ed adesso non c’è

più.

Idea geniale a mio vedere.

Pellegrini riesce a far vivere la Venezia dei Veneziani, quella vera, intima. Non quella

oltraggiata a volte da turisti maleducati che nascondono alla vista dei visitatori e degli

stessi residenti le arti, i mestieri le tradizioni secolari di questa città magica.

Rivediamo i pescatori al lavoro ai limiti della Laguna, i barcaioli sui canali e tutte le attività

tipiche di una città così unica ed irripetibile.

Un racconto epico anche dei momenti drammatici vissuti dalla città come la paura

dell’Acqua Granda del 2019 che scosse gli abitanti con la sua drammatica evoluzione.

Le grandi navi che minacciano l’ecosistema lagunare fanno affiorare il credo ambientalista

del regista che da profondo conoscitore del territorio ci avvisa a modo suo del pericolo

reale che stiamo correndo.

Non era facile interpretare e trasmettere le idee e le emozioni che il regista voleva

trapelassero ma Irene, a mio vedere, ci è riuscita perfettamente lasciando con la sua voce

un segno importante nell’opera.

Ha appena terminato di girare i teatri italiani con I due gemelli Veneziani di Valter Malosti

e già si appresta a ripartire con uno spettacolo di Paola Rota, Come tutte le ragazze libere.

Non c’è tempo per la noia…