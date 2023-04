Da venerdì 5 a domenica 7 maggio 2023

Presso OFF/OFF Theatre, in Via Giulia, 20 – Roma

DIREZIONE ARTISTICA SILVANO SPADA

Nadia Rinaldi

in

Senza Santi in Paradiso

Regia Claudio Insegno

Da venerdì 5 a domenica 7 maggio 2023, l’OFF/OFF Theatre accoglie Nadia Rinaldi

protagonista di “Senza Santi in Paradiso”, un monologo ironico e assolutamente autobiografico, diretto da Claudio Insegno. Un racconto di vita vissuta tra palco e realtà, dove la realtà ha superato molto spesso di gran lunga la fantasia.

È difficile parlare della propria vita. Di solito lo si fa per sdrammatizzare. Ma Nadia Rinaldi non ha nulla da sdrammatizzare, anche perché fino ad ora, la sua vita è stata molto divertente. Certo, ci sono stati momenti in cui ha pensato di non riuscire ad andare avanti, ma poi si è guardata intorno, ha stretto i denti ed è sopravvissuta. Ed ora eccola qui, a mettersi a nudo su un palco e di fronte ad un pubblico, davanti a coloro che l’hanno sempre sostenuta, o almeno davanti a quelli che vogliono sapere qualcosa di più di lei. Persone che vogliono divertirsi, cantare e giocare insieme a lei. Che vogliono conoscere cosa significa aver avuto un maestro come Gigi Proietti, o come ci si sente a dire ‘parolacce’ insieme a Christian De Sica. Il desiderio di Nadia è quello di far fare al pubblico un viaggio nel suo universo, nella speranza di mostrare la donna che si cela dietro al suo bel “Faccione”.

