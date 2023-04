Spettacolo di magia con Giorgio Andolfato

Un pomeriggio magico attende il pubblico dell’ultima domenica di Aprile al Teatro di Cestello, dove arriva il giovane illusionista e cabarettista Giorgio Andolfatto, nuovo volto di Zelig e già protagonista del talent di Rai2 “Voglio essere un mago” e ospite di trasmissioni Rai tra le quali “I soliti ignoti”. Sarà sul palco di San Frediano alle 17,45 di domenica 30 aprile, per sorprendere un pubblico di tutte le età, con i suoi giochi e la sua verve comica nel nuovissimo show con cui gira l’Italia “Scusi prof, non sapevo di parlare nel sonno”. Sotto i riflettori c’è lui Giorgio, un teenager di oggi, da poco maggiorenne e ancora alle prese con la vita da studente, che farà capolino attraverso racconti comici, gag esilaranti accompagnate soprattutto da effetti magici da non credere … E per chi vorrà, dopo lo show è previsto un dopo spettacolo, con altre sorprese, un “aperitivo magico” per conoscere l’artista tra selfie e curiosità … Biglietto intero 15 euro, ridotto ragazzi 12. Prenotazioni: teatrocestello@gmail.com