Teatro Olimpico, Lillo&Greg in Il mistero dell’assassinio misterioso

Lillo&Greg tornano al Teatro Olimpico di Roma, dal 19 aprile al 14 maggio, con Il Mistero dell’Assassino Misterioso, uno dei loro maggiori successi, un giallo classico all’insegna della narrazione metateatrale.

Anche registi, insieme a Claudio Piccolotto, Lillo&Greg saranno accompagnati per questa ripresa della loro commedia cult dai fedelissimi Vania Della Bidia, Marco Fiorini, da Giulia Ottonello e Luca Intoppa. Il maestro dell’assassinio misterioso è diventato un vero e proprio classico (dopo il debutto nel 2000 all’amba Jovinelli) che gioca con gli elementi tipici del giallo, un antico castello collocato nella campagna londinese, l’omicidio di un’anziana contessa, un compassato detective e una lista di indagati un po’ bizzarri, che vengono immediatamente stravolti.

L’abbattimento della quarta parete mescola agli elementi tradizionali del giallo classico, la precarietà dei rapporti interpersonali della compagnia teatrale in scena, fra gelosie e meschinità, rancori e debolezze. E non mancano colpi di scena e sketch paradossali per uno spettacolo dal sapore grottesco e spassoso. Le scene che riproducono il maniero inglese sono realizzate con cura da Andrea Simonetti, i costumi british sono di Nicoletta Fattibene.

Lo spettacolo si arricchisce di un innovativo esperimento con la possibilità di poter entrare nel metaverso del Mistero dell’assassino misterioso: per guidare lo spettatore “oltre”, LSD Edizioni in collaborazione con Major Bit Innovation, partner creativo specializzato in esperienze virtuali immersive, ha dato vita a un metaverso ispirato alla rappresentazione, il primo ed unico nel suo genere dedicato ad uno spettacolo teatrale.

Sarà possibile avventurarsi al di là della scena in cui si svolge l’azione, varcare le porte immaginarie che si aprono sul salone del castello, esplorare gli ambienti “nascosti” allo spettatore in sala: entrare nel metatarso della commedia sarà facile e gratuito. È necessario disporre di un computer, un tablet o uno smartphone che consenta di loggarsi alla piattaforma di supporto, creare il proprio avatar e curiosare all’interno del castello. Info & Biglietti 06.32.65.991, www.teatroolimpico.it. Dal 19 aprile al 7 maggio: dal mercoledì al sabato ore 20.30, domenica ore 18, dall’ 11 al 14 maggio: dal giovedì al sabato ore 20.30, domenica ore 18.

Fabiana Raponi