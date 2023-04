Teatro Roma, Amazing con Eleonora Princess of Magic

Ritorna a Roma la Grande magia. L’appuntamento è con “Eleonora Princessof Magic”, una delle poche donne capaci di indossare con eleganza efemminilità un frac e un cilindro per dare vita ad uno show fatto di colori, giochi di luce.

Tra prodigi di ogni genere, apparizioni e mentalismo, Eleonora Di Cocco, illusionista e trasformista di fama internazionale, dopo i successi nei programmi tv “Voglio essere un mago” su Rai 2 e “Italia’s Got Talent”, sarà la protagonista dello spettacolo “Amazing”, in scena dal 21 al 23 aprile al Teatro Roma, in via Umbertide, affiancata dai suoi assistenti ballerini, per donare agli spettatori due ore di intense performance caratterizzate da un perfetto connubio in un travolgente mix di fascino e mistero formato famiglia. Lo show per la regia di Bustric, uno dei maggiori interpreti della magia contemporanea, proietterà il pubblico in una dimensione fantastica.

Dopo il successo del suo spettacolo “Grisby”, applauditissimo al Magic Castle di Hollywood, al Lido di Parigi, al Teatro Bagaglino, la principessa della magia torna con questa nuova produzione che lascerà senza fiato adulti e bambini, grazie a coreografie indimenticabili, apparizioni e sparizioni, e quell’invisibile mondo dell’immaginario che unisce la realtà al sogno.

Info e prenotazioni

Teatro Roma telefono 06 785 0626

Indirizzo Via Umbertide 3, Piazza di Santa Maria Ausiliatrice, 00181 Roma RM

www.ilteatroroma.it