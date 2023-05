Accademia Filarmonica Romana, l’omaggio a Luciano Berio

Mercoledì 24 maggio in Sala Casella (via Flaminia 118, dalle ore 19.30) si terrà l’omaggio dell’Accademia Filarmonica Romana a Luciano Berio. Doveroso ricordo, realizzato in collaborazione con il Centro Studi Luciano Berio, a vent’anni dalla scomparsa (27 maggio 2003), del compositore che ha segnato la storia della musica del Novecento italiano e non solo. Pioniere dell’avanguardia europea, fra i primi ad avviare le ricerche nel campo dell’elettronica, Berio partecipò attivamente anche alla storia dell’Accademia Filarmonica, entrando negli anni Settanta prima come membro del comitato artistico dell’istituzione romana e poi dal 1976 al 1978 come direttore artistico, firmando due stagioni dove non mancò l’attenzione verso la musica contemporanea e le nuove produzioni.

Sarà la violoncellista Elide Sulsenti (ore 19.30), giovane talento attiva nel repertorio della musica d’oggi, ad aprile il concerto con la Sequenza XIV per violoncello (2002), un lavoro che come scrisse lo stesso Berio “sviluppa un clima espressivo quanto mai instabile e diversificato, ma consapevole della storia del violoncello che è uno dei pochi strumenti ad essere stati attraversati tanto profondamente e lungamente dalla storia della musica”. A seguire il concerto Les mots sont allés (‘Recitativo’ pour cello seul) scritto nel 1976 (e revisionato nel ‘79), eseguito per la prima volta nel ’76 dal grande Rostropovič.

Nella seconda parte (ore 20.30) sarà la volta del pianista Andrea Lucchesini, che di Berio è stato uno dei prediletti interpreti eseguendo diversa sua musica in prima esecuzione, nonché anche lui direttore artistico della Filarmonica Romana (dal 2018 al 2021). Lucchesini esegue la Sequenza IV per pianoforte del 1966 – “un viaggio di esplorazione attraverso le regioni sconosciute e conosciute del colore e dell’articolazione strumentali” per dirla con le parole di Luciano Berio – e Six Encores, scritti questi ultimi in un arco temporale ampio, dal 1965 al 1990, percorrendo diversi momenti della scrittura pianistica dell’autore.

Il concerto verrà introdotto dalla studiosa e musicologa Angela Ida De Benedictis.

Biglietti: Biglietto unico per entrambi i concerti della Sala Casella a 12€, acquistabile esclusivamente presso il botteghino della Sala Casella a partire dalle ore 18.30, prenotazione promozione@filarmonicaromana.org

Info: filarmonicaromana.org, tel. 342 9550100, promozione@filarmonicaromana.org

SALA CASELLA

mercoledì 24 maggio

OMAGGIO A LUCIANO BERIO

ore 19.30

Introduzione di Angela Ida De Benedictis

Elide Sulsenti, violoncello

Luciano Berio

Sequenza XIV per Violoncello (2002)

Les mots sont allés (‘Recitativo’ pour cello seul) (1976-79)

ore 20.30

Introduzione di Angela Ida De Benedictis

Andrea Lucchesini pianoforte

Luciano Berio

Sequenza IV per Pianoforte (1966)

Six Encores (1965-1990)

In collaborazione con Centro Studi Luciano Berio