Alexanderplatz Jazz Club, Ergio Valente Trio e Giovanni Guidi e Luigi Di Nunzio Quartet

Martedì 16 e mercoledì 17 maggio, il Live Tones Napoli si trasferisce per due sere a Roma all’Alexanderplatz, grazie all’ invito di Eugenio Rubei, che ha voluto dare spazio nella propria programmazione di maggio a due gruppi di musicisti napoletani di indiscusso talento. Alberto Bruno, presidente e direttore artistico del Live Tones Napoli, accogliendo l’invito, credendo sempre che lavorare in rete territoriale ha un grande valore culturale sia per la musica quanto per il circuitare dei musicisti, ben felice porta sul palco dell’Alexanderplatz, Ergio Valente Trio e Giovanni Guidi e Luigi Di Nunzio Quartet, tutti musicisti provenienti da quell’inesauribile sorgente che è la scuola partenopea del jazz. Martedì 16 maggio, Ergio Valente Trio. Il trio unisce l’amore per la tradizione jazzistica afroamericana all’esigenza di esplorare le più disparate sonorità che rendono il trio fresco e moderno.Il Sound di gruppo é la prerogativa che contraddistingue il trio rendendolo eclettico. Le individualità restano in questo trio sempre a servizio di un ideale comune che non ha come fine l’emergere del “solista” bensì l’interpretazione musicale collettiva, con una profonda attenzione all’ interplay ed al sound di gruppo.La band è composta da Ergio Valente (piano), Aldo Capasso (basso) e Marco Fazzari (batteria). Il trio nasce nel 2016 dalla collaborazione di giovani e talentuosi musicisti attivi nella scena jazzistica napoletana. Le principali caratteristiche della band sono: una forte passione per il Jazz mainstream Afro-Americano e uno spiccato interesse verso tutte le nuove avanguardie che stanno modificando lo stile e la concezione del jazz contemporaneo. La formazione sviluppa la propria personalità ispirandosi ai grandi maestri del Jazz come: McCoy Tyner, Herbie Hancock, Kenny Kirkland, Mulgrew Miller, Joey Calderazzo, Kenny Garrett, Roy Hargrove, Kenny Werner, Enrico Pieranunzi e altri. Il gruppo combina una continua ricerca come piano trio (con composizioni originali e estrema attenzione all’interpretazione degli standard jazz) alla frequente collaborazione con solisti, esibendosi costantemente nei principali jazz club.

Nel 2017 il trio entra in studio per la prima volta registrando alcuni brani che gli permetteranno di essere selezionato e vincere diversi concorsi Jazz.Grazie a queste importantissime esperienze la band si esibisce sul prestigioso palco di Umbra Jazz Festival 2018 e supporterà il talentuoso sassofonista Federico Milone al Riga Jazz Festival 2019. Nel novembre 2018 registra il suo primo album prodotto dalla Emme Record Label che nel 2019 è stato inserito nei migliori 100 album del 2018 dalla rivista Jazzit. Mercoledì 17 maggio, Giovanni Guidi e Luigi di Nunzio 4tet. Giovanni Guidi, grande improvvisatore dall’intensa espressività, in intesa con il sassofonista Luigi Di Nunzio, dedito anch’egli all’esplorazione dei territori dell’improvvisazione, decide di dar vita ad un quartetto coinvolgendo Umberto Lepore al contrabbasso e Marco Castaldo alla batteria. Il quartetto propone composizioni originali e brani tradizionali del jazz con un’idea sonora e improvvisativa molto interessante personale e originale data dall’incontro delle diverse influenze dei musicisti.

Il 4tet si è formato grazie ai 4 mesi di soggiorno napoletano del pianista umbro Giovanni Guidi per la realizzazione del progetto su Pasolini presentato a Napoli in occasione di Piano City Napoli 2022. Giovanni Guidi, ecclettico pianista dall’ intensa espressività sostenuta da una grande tecnica, già in intesa musicale con il sassofonista Luigi Di Nunzio, dedito all’esplorazione e anche alla scomposizione musicale, amando spudoratamente Napoli ha voluto dar vita ad un quartetto con musicisti napoletani. Sia Giovanni Guidi che Luigi Di Nunzio sono 2 musicisti richiesti in svariate formazioni per l’utilizzo del loro strumento con grande tecnica e maestria.

Nel loro live, che conclude un tour di quattro date, si accompagnano ad altrettanto validi musicisti napoletani come Umberto Lepore e Marco Castaldo spesso presenti nelle formazioni del sassofonista Di Nunzio e in altre formazioni di spessore internazionale.

Inizio concerti ore 21,00

Info e prenotazioni: 06 86781296 (Dopo le 18)

349 977 0309 (WhatsApp)

prenotazioni.alexanderplatz@gmail.com

www.alexanderplatzjazz.com

Martedì 16 maggio ore 21,00

Live Tones Napoli

presenta

Ergio Valente Trio

Ergio Valente pianoforte

Aldo Capasso contrabbasso

Marco Fazzari batteria

Mercoledì 17 maggio ore 21,00

Live Tones Napoli

presenta

Giovanni Guidi / Luigi di Nunzio 4tet

Giovanni Guidi pianoforte

Luigi Di Nunzio alto sax

Umberto Lepore contrabbasso

Marco Castaldo batteria