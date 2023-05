Gli appuntamenti dell’ORT a Giugno 2023

Arriva l’Estate dell’ORT: parte la settima edizione di “Ville e Giardini incantati”.

In calendario 18 appuntamenti con l’Orchestra e i Gruppi da Camera nella

nuova edizione di “Classica”. E a fine mese si presenta la Stagione 23/24

L’ORT è pronta per l’Estate, portando la sua musica in Toscana con un calendario fitto di

appuntamenti. Solo nel mese di giugno sono programmati 18 concerti.

Tra le varie iniziative che si inaugurano non poteva mancare Ville e Giardini incantati,

arrivata quest’anno alla settima edizione, celebrando dieci anni come sito dichiarato

Patrimonio Unesco nel 2013. Nel mese di giugno sono 5 le produzioni in programma per un

totale di 13 appuntamenti che coinvolgono le Ville medicee di Poggio a Caiano, Cerreto

Guidi, La Ferdinanda di Artimino, il Parco mediceo di Pratolino, il Giardino della Villa

medicea di Castello e la Villa medicea La Petraia, dove tutto ha avuto inizio, alla quale

spetta il compito di aprile il cartellone mercoledì 7 giugno. Sul podio Chiara Morandi, solista

Jacopo Taddei per nel Concerto per sax e archi di Glazunov incorniciato da pagine di Arenskij e dalla Serenata op.48 di Čajkovskj (replica l’8 giugno a Poggio a Caiano, il 9 a Cerreto Guidi).

Lo stesso programma sarà proposto anche nell’ambito del Passaggi Festival a Borgo San

Lorenzo il 12 giugno). Al Giardino della Villa di Castello il 10 giugno un concerto del quartetto d’archi Chorda Quartet dedicato alle musiche di Mozart (ore 19:00). Si prosegue con il direttore Federico Frigo, e il violoncellista Ettore Pagano per le musiche di Mozart, Čajkovskij, Haydn (il 15, 16 nelle ville di Poggio Caiano e Cerreto Guidi e il 17 la pomeridiana a Pratolino alle ore 18:00). Il 21, 22 e 23 giugno sale sul podio Niccolò Jacopo Suppa sale sul podio per la Sinfonia n.4 di Beethoven mentre il violinista, vincitore del Premio Crescendo 2022, Francesco Papa interpreta il Concerto per violino op.64 di Mendelssohn (La Petraia, Poggio a Caiano, Cerreto Guidi). Altro vincitore del Premio Crescendo, nel 2019, è il trombettista Filippo Lombardi che esegue il Concerto per tromba e orchestra di Haydn; sul podio Luca Ballabio per la Classica di Prokof’ev e la Sinfonia n.39 di Mozart (28 giugno La Petraia, 29 a Artimino, 30 a Poggio a Caiano).

I concerti hanno iniziano alle ore 21:30 con eccezione per Pratolino (ore 18:00) e Castello

(ore 19:00), e non è previsto intervallo. Biglietto €12,00 (per i soci Unicoop €10,00), più

eventuali commissioni a seconda del canale di acquisto; in vendita alla Biglietteria del Teatro Verdi, nei punti vendita del circuito Box Office e Ticketone, e online su www.ticketone.it In questa edizione ritornano le visite guidate e per la prima volta saranno allestiti buffet (a pagamento) in alcune ville selezionate.

Ai concerti dell’Orchestra si uniscono poi gli appuntamenti dei Gruppi da Camera dell’ORT,

primo fra tutti il ritorno di Classica, la rassegna musicale estiva che dal 1995 invade i borghi di Gambassi Terme e Montaione. A giugno i primi tre concerti (6 totali), la domenica all’ora del tramonto (ore 18:00) nella suggestiva Pieve di Santa Maria a Chianni di Gambassi Terme.

L’11 giugno “Incontri Latini” con il quartetto d’archi ORT Florentia (musiche di Boccherini,

Turina, Villa-Lobos, Gardel, Piazzolla); il 18 “Opera e dintorni” con il Quintetto a fiati

dell’ORT (musiche di Mozart, Rossini, Bizet, Milhaud, Farkas); l’ultima domenica del mese, il 25 giugno, l’Ottetto di Schubert eseguito dall’Ensemble dell’ORT. L’ingresso ai concerti è libero.

Da fissare in calendario la presentazione – aperta al pubblico – della nuova Stagione

Concertistica 2023/24 per mercoledì 21 giugno ore 12:00 al Teatro Verdi di Firenze.

Foto al link: https://bit.ly/ORT-Giugno

CALENDARIO IN ORDINE CRONOLOGICO

sabato 3 giugno – Piombino, Piazza Cittadella ore 21:00

Piombino Cult JAZZ SEBASTIAN B(ach)RASS

Gli Ottoni e Percussioni dell’ORT

Isabella Brogi voce recitante

musiche di Johann Sebastian Bach – arrangiamenti in jazz-style di Demetrio Bonvecchio

mercoledì 7 giugno – Villa medicea La Petraia, Firenze ore 21:30

giovedì 8 giugno – Ville medicea di Poggio a Caiano ore 21:30

venerdì 9 giugno – Villa medicea di Cerreto Guidi ore 21:30

Ville e Giardini incantati 2023

CHIARA MORANDI direttore

JACOPO TADDEI sax

Orchestra della Toscana

ARENSKIJ Variazioni su un tema di Čajkovskij

GLAZUNOV Concerto per sax e orchestra d’archi

ČAJKOVSKIJ Serenata op.48 per archi

Biglietto €12,00 (ridotto Unicoop €10,00) in vendita alla Biglietteria del Teatro Verdi (tel. 055-212320), nei punti del

circuito BoxOffice-Ticketone (+€2,50), online su www.ticketone.it (€1,50), sul luogo se non esauriti in prevendita. Info

su visite e ristoro a chiusura calendario.

sabato 10 giugno – Giardino della Villa medicea di Castello, Firenze ore 19:00

Ville e Giardini incantati 2023

CARO MOZART

Chorda Quartet

musiche di Wolfgang Amadeus Mozart

domenica 11 giugno – Gambassi Terme, Pieve S.Maria a Chianni ore 18:00 – ingresso libero

Classica 2023

INCONTRI LATINI

ORT Florentia quartetto d’archi

musiche di Boccherini, Turina, Villa-Lobos, Gardel, Piazzolla

Info: Comune di Gambassi Terme, Unità operativa Turismo tel.0571-1655154 – turismo@comune.gambassi-terme.fi.it

lunedì 12 giugno – Borgo San Lorenzo, Pieve di San Lorenzo ore 21:00 – ingresso libero

Passaggi Festival

CHIARA MORANDI direttore

JACOPO TADDEI sax

Orchestra della Toscana

ARENSKIJ Variazioni su un tema di Čajkovskij

GLAZUNOV Concerto per sax e orchestra d’archi

ČAJKOVSKIJ Serenata op.48 per archi

Info: Giotto in Musica – giottoinmusica@gmail.com

giovedì 15 giugno – Villa medicea di Poggio a Caiano ore 21:30

venerdì 16 giugno – Villa medicea di Cerreto Guidi ore 21:30

sabato 17 giugno – Parco mediceo di Pratolino, Vaglia ore 18:00

Ville e Giardini incantati 2023

FEDERICO FRIGO direttore

ETTORE PAGANO violoncello

Orchestra della Toscana

MOZART La clemenza di Tito, ouverture

ČAJKOVSKIJ Andante cantabile op.11, per violoncello e archi

ČAJKOVSKIJ Variazioni su un tema rococò

HAYDN Sinfonia n.48 “Maria Theresia”

