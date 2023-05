Corpo di Ballo del Teatro alla Scala

BLAKE WORKS V Prologue Nuova produzione Teatro alla Scala Prima rappresentazione assoluta William Forsythe, coreografia, scene e costumi Jodie Gates e Noah Gelber, assistenti coreografo James Blake, musiche Tanja Rühl, luci sui disegni originali di Brandon Stirling Baker The Barre Project Nuova produzione Teatro alla Scala

Musica su base registrata

Grande ritorno alla Scala, e con un inedito, per William Forsythe: insieme per la prima volta il punto di partenza e il nuovo punto di arrivo dell’esplorazione nel tessuto musicale di James Blake, partita con Blake Works I all’Opéra di Parigi e che, passando dal palcoscenico digitale, arriva alla Scala con la prima assoluta di Blake Works V, nuovo capitolo di The Barre Project. Opera in continua evoluzione, la serie Barre è iniziata nel 2021 al culmine della pandemia, con una danza filmata e trasmessa in streaming; le rappresentazioni alla Scala prevedono una versione inedita e unica, con nuove sezioni coreografiche appositamente concepite per i diversi e formidabili talenti della Compagnia.