Castello di Lunghezza, Fantastica Italia, parata e picnic tricolore formato famiglia

Fantastica Italia: torna al Castello di Lunghezza la seconda edizione dell’evento ideato in occasione della Festa della Repubblica per i bambini. Come raccontare loro questa ricorrenza così importante?

Il Fantastico Mondo del Fantastico apre il suo magico portale eccezionalmente il 2 giugno (e anche il 4 giugno) con una parata tricolore composta dai personaggi delle fiabe, dei cartoni e dei fumetti, tra i più amati di tutti i tempi, con lo scopo di raccontare ai più piccini una parte importante della storia nazionale in modo possano apprenderne il valore con la semplicità del loro linguaggio.

La bandiera tricolore trionferà tra le mani di supereroi e principesse che animano lo storico castello con live show, gran balli e avventurose sfide dove a vincere è sempre il bene. Due giornate dedicate alla spensieratezza, alla condivisione dei sentimenti del cuore, con tanto di possibilità per le famiglie di organizzare un “picnic tricolore” nei prati verdi che circondano l’imponente maniero, visitato qualche tempo fa anche dall’attuale Re Carlo d’Inghilterra. Per omaggiare la cultura del nostro paese istituito anche un premio, appunto “Fantastica Italia”, che si pone l’obiettivo di assegnare un riconoscimento a quelle eccellenze che con il proprio lavoro sottolineano la bellezza dei nostri luoghi suggerendo alle famiglie dove recarsi nel fine settimana per vivere le meraviglie del nostro bel paese a forma di stivale. Info www.fantasticomondo.it