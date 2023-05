Concerto della stagione Musica con le Ali 2023

Giovedì 25 maggio 2023, ore 18

Venezia – Teatro La Fenice, Sale Apollinee

CONCERTO

Francesco Di Giacinto oboe e corno inglese – Barbara Leandro pianoforte

Musiche di Johann Peter Pixis e Carlo Yvon

Nicola Zampis oboe e corno inglese – Arianna Bastanzetti pianoforte

Musiche di Amilcare Ponchielli e Paul Hindemith

La stagione “Musica con le Ali” 2023 nelle Sale Apollinee del Teatro La Fenice di Venezia prosegue giovedì 25 maggio alle ore 18 con il concerto organizzato in collaborazione con il Master di secondo livello in Oboe del Conservatorio Benedetto Marcello di Venezia, che seleziona ogni anno quattro giovani interpreti di altissimo livello per farli esibire in alcuni tra i contesti più prestigiosi della scena nazionale e internazionale.

Due di loro sono i musicisti specializzati in oboe e corno inglese Francesco di Giacinto e Nicola Zampis, i quali si esibiranno nelle Sale Apollinee accompagnati rispettivamente al pianoforte da Barbara Leandro e da Arianna Bastanzetti.

I programmi delle due esibizioni prevedono la Grande sonate per oboe e pianoforte di Johann Peter Pixis, la Sonata per corno inglese e pianoforte di Carlo Yvon, il Capriccio per oboe e pianoforte di Amilcare Ponchielli ed infine la Sonata per corno inglese e pianoforte di Paul Hindemith. Per favorire la partecipazione di ampie fasce di pubblico sono state ideate tariffe particolarmente contenute riservate agli studenti e ai residenti nel Comune e nella Città Metropolitana di Venezia.

I biglietti della stagione concertistica “Musica con le Ali” sono acquistabili presso la biglietteria del Teatro La Fenice e in prevendita presso le biglietterie Vela Venezia Unica.

Biglietteria online: www.teatrolafenice.it; www.events.veneziaunica.it

Biglietteria telefonica: Tel. 041 2722699

Per informazioni: Tel. 02.38036605; info@musicaconleali.it; www.musicaconleali.it

Prezzi dei biglietti: Intero €20; Ridotto residenti (area metropolitana) e over 65 €16; Ridotto Under 30 €10

Abbonamento 3 concerti: €45; Ridotto residenti (area metropolitana) e over 65 €30; Riduzione Under 30 €20

Conservatorio di Venezia, ha già collaborato con varie orchestre tra Italia e Austria; da solista si è esibito con l’orchestra Sinfonica Abruzzese suonando il Concerto RV461 di Vivaldi e la Sinfonia Concertante per fiati di Mozart; inoltre ha eseguito con l’orchestra del Conservatorio di Venezia e la Piccola Orchestra Veneta i concerti per due oboi di Vivaldi RV53 e RV534, il Concerto di Dittersdorf RT33 e il Concertino Op.110 di

Kalliwoda. Ha suonato in sale prestigiose quali il Teatro La Fenice, la Kleine Zaal della Concertgebow di Amsterdam e la Sala principale dell'Accademia di Santa Cecilia; ha vinto primi premi assoluti in concorsi internazionali tra i quali il "Premio Unesco" di Palmanova, il "Città di Stresa" e il Grand Prize Virtuoso; di Amsterdam. Nella XIV e XV edizione del Concorso Internazionale di Treviso è stato invitato a far parte della

commissione. Al momento sta terminando il Master di II livello in oboe a Venezia con Alessandro Baccini. Nicola Zampis – Inizia gli studi al conservatorio J. Tomadini di Udine dove si diploma con il massimo dei voti e la lode sotto la guida di Alessandro Baccini. Frequenta un master al conservatorio J. Rodrigo di Valencia studiando con i professori V. llimera e J. Fuster e le masterclass dei maestri P. Pollastri, O. Zoboli, Chr. Schmitt, E. Niord Larsen, M. Manning e N. Cismondi. Dal 2019 è oboista e corno inglese nella Ruse State

Opera and Philharmonic. In questi anni collabora con diverse orchestre: Orchestra del Friuli Venezia Giulia, Bulgarian National Radio Symphony Orchestra, State Opera Varna, Euro Symphony SFK, i Filarmonici Friulani, e l’Orchestra Th. Schippers suonando anche in qualità di solista, sotto la direzione di maestri quali E. Tabakov, S. Muratov e M. Kadin. È parte del Carnevale ensemble, con il quale ha vinto il premio Crystal Lyric 2021. È stato membro dell’ottetto Il Cantiere dell' Arte esibitosi in molti festival come Carniarmonie e l’Emilia

Romagna Festival. Attualmente è iscritto al master di II livello in oboe con Alessandro Baccini presso il conservatorio B. Marcello di Venezia.

ASSOCIAZIONE MUSICA CON LE ALI

L’Associazione Musica con le Ali è stata costituita a Milano nel 2016 e rappresenta una realtà di Patronage Artistico unica nel suo genere in Italia e all’estero. L’Associazione non ha fini di lucro e sostiene la crescita di giovani musicisti italiani, attentamente selezionati tra i migliori studenti delle istituzioni di alta formazione. I giovani talenti vengono supportati nel loro cammino formativo e aiutati ad affermarsi nella musica attraverso la

creazione di un percorso personalizzato in base alle caratteristiche e necessità di ciascuno. Concentrando la propria azione a favore dei migliori giovani musicisti italiani, l’Associazione Musica con le Ali realizza una serie di attività per la loro crescita e promozione che spaziano dall’organizzazione di concerti in luoghi di grande prestigio al sostegno di masterclass di specializzazione, inserimento in festival, rassegne e stagioni concertistiche, sostegno di realizzazioni discografiche con le principali etichette, al supporto nella comunicazione, strumento fondamentale per la loro visibilità e per la valorizzazione delle loro capacità. Di

grande valore nell’ambito dell’attività dell’Associazione è Radio MCA, innovativa web radio – dedicata alla musica, ai giovani e alla cultura – pensata come parte integrante dell’azione di Patronage Artistico svolta da Musica con le Ali.

Associazione Musica con le Ali

Via Triboniano, 25

20156 Milano – Italy

Tel. 02.38036605

Mail: info@musicaconleali.it

www.musicaconleali.it