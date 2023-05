BRONI – A maggio due appuntamenti con i Fuori Salotto. Aperitivi musicali nella

splendida cornice dei giardini di Villa Nuova Italia.

A seguito del grande successo dei Salotti musicali nel ridotto del Teatro Carbonetti,

l’amministrazione comunale ha deciso di proporre altri due pomeriggi in una location

d’eccezione, i giardini di Villa Nuova Italia, sabato 13 maggio e domenica 28 maggio alle

ore 17.30. Il primo appuntamento “Gaber, Faber e altre storie” vedrà protagonisti i brani di

due grandi cantautori italiani, Giorgio Gaber e Fabrizio De Andrè, interpretati dalla voce di

Matteo Magni accompagnato da Luca Garlaschelli al contrabbasso e Nadio Marenco alla

fisarmonica.

Domenica 28 maggio “International songs” ospiti del Fuori Salotto, Melody Castellari –

voce e Max Repetti – piano. I due musicisti proporranno famosi brani del panorama

internazionale come Phil Collins,Cindy Lauper, Queen, Police e altri big della musica

mondiale.

Durante l’ascolto sarà possibile consumare un gustoso aperitivo organizzato in

collaborazione con Dolce bar.

Ingresso 15€ (comprensivo concerto e una consumazione).

In caso di maltempo l’evento si svolgerà all’interno del Teatro Carbonetti.

Per informazioni www.teatrocarbonetti.it, tel. 0385/54691 cell. 338/4945799.

Biglietteria presso il Teatro Carbonetti, via Leonardo Da Vinci 27, Broni.

Orari di apertura: venerdì dalle 17 alle 19; sabato dalle 10 alle 12; un’ora prima dell’inizio

dell’evento.