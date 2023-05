Futuro Festival 2023, i prossimi appuntamenti

Proseguono gli appuntamenti della terza edizione di Futuro Festival, il festival di danza e cultura contemporanea, che si svolge tra il maestoso palco del Teatro Brancaccio ed il suggestivo chapiteau situato nel giardino del Brancaccino Open Air.

26 Maggio 2023 [PRIMA NAZIONALE]

H 21:00

Teatro Brancaccio

Durata 60’

Titolo “Manbuhsa – Extended version + RER (Double bill IVONA)”

Compagnia “Compagnia IVONA” [IT]

Regia Pablo Girolami – Coreografia Pablo Girolami – Drammaturgia Pablo Girolami [Manbuhsa – Extended version], Karen Stenico [RER] – Musiche Ugate Sooraj – Jota Karloza, Hey Furtila – Miss Clo, Demaso – Holed Coin, Alma de Terra – A Macaca & Peter Power [Manbuhsa – Extended version], Donato Dozzy Remix by KAT PUKE & Vermouth Gasosa [RER] – Interpreti Guilherme Leal, Pablo Girolami [Manbuhsa – Extended version], Fabio Cavallo, Guilherme Leal, Katarzyna Zakrzewską, Sara Ariotti, Shani Hadashi, Yasmin Griv [RER] – Costumi Emuska [Manbuhsa – Extended version], Pablo Girolami [RER] – Assistente alle coreografie Guilherme Leal [RER] – Management Francesca Manfrini – Assistente alla produzione Francesca Manfrini – Una produzione House of IVONA

Sinossi

[Manbuhsa – Extended version]

“Manbuhsa” – versione estesa è stato creato immaginando due ragazzini che giocano in una risaia. Forgiata sui ritmi della musica, una relazione si crea tra i danzatori.

Attraverso i movimenti, uno spinge l’altro alla scoperta del suo istinto naturale. Un cammino vibrante di inconsapevoli emozioni, innocenza e giocosità.

[RER]

Non spera nella via più breve, si espande a conoscere ogni angolo dello spazio e solo quando tutto è stato compreso, assimilato, sceglie una via. Devi starci nel labirinto, non sempre è uscire il suo senso. Non farmi scegliere tra la strada ripida ed impervia e quella larga e soleggiata, lasciami brancolare tra scale infinite sapendo che fossi nata physarum polycephalum non avrei dovuto scavare tombe.

Quando un paleontologo troverà la nostra organica statua dirà: “Non hanno amato abbastanza”.

Breve Sinossi

Non farmi scegliere tra la strada ripida ed impervia e quella larga e soleggiata, lasciami brancolare tra scale infinite sapendo che fossi nata physarum polycephalum non avrei dovuto scavare tombe.

Biografia Della Compagnia

IVONA è una compagnia di danza fondata da Pablo Girolami. Nasce nel 2019, dall’incontro di un circolo di persone che hanno voluto impegnarsi sul fronte culturale e artistico. Si è definita una comunità caratterizzata da determinazione e passione, che ha riconosciuto nei linguaggi artistici, non solo nella danza, il futuro resiliente per il mondo che verrà.

