All’interno della cornice del Festival dello Sviluppo Sostenibile, Accademia del caffè espresso organizza “Green coffee. Alla scoperta del caffè sostenibile”, un evento che vuole porre l’accento sulle buone pratiche agricole applicate nella cafficoltura.

Rappresentanti dell’Ambasciata del Costa Rica in Italia e di Icafe, l’istituto per la promozione del caffè costaricense, presentano il progetto Nama (Nationally appropriate mitigation actions), sviluppato per promuovere l’implementazione di pratiche che mitigano i livelli di anidride carbonica della produzione di caffè.

Ingresso gratuito. Gradita prenotazione.