Italia Green Festival, la cerimonia di premiazione

VENERDI’ A ROMA GLI“OSCAR” DELCINEMASOSTENIBILE

Il Red carpet diventa Green ed il cinema a Roma parla Verde. E lo fa attraverso un format innovativo e moderno, che parla ai giovani e strizza l’occhio anche alle generazioni più mature. Natura, ecologia, animali, ripopolamento delle foreste, lotte agli eco-sprechi. Passando per temi più forti come la guerra e il contrasto alle eco-mafie. Venerdì 19 maggio la Capitale sarà il palcoscenico per la cerimonia di premiazione e consegna della Golden Leaf dell’ Italia Green Film Festival, il concorso internazionale di film a tematiche Green & Social. Undici pellicole selezionate tra i 300 partecipanti riceveranno il prestigioso riconoscimento nelle varie sezioni che spaziano dal mondo scolastico alla natura, passando per social, teatro e animazione.

La mission del Festival è proprio quella di sensibilizzare il mondo del cinema e i giovani alle tematiche più urgenti e attuali della nostra società. La risposta, specialmente tra i più giovani, è stata davvero sorprendente. Ecco allora, che tra gli 11 film che verrano premiati con la Golden Leaf, 2023 spiccano le sfide a cui tutti noi siamo chiamati a rispondere. Si tratta di opere cinematografiche di grande impatto emotivo che nascono dalla forza, dalla tenacia e dall’esperienza soggettiva di centinaia di produttori da ogni angolo del mondo, capaci di esaltare al massimo la bellezza, i colori, i suoni, l’unicità e la fragilità del nostro pianeta.

“Il cinema è cultura ed è giunto il momento di diffondere tale cultura Green & Social a tutti i giovani della terra utilizzando le opere cinematografiche internazionali in concorso per una Istruzione di Qualità 2.0. Utilizzare la potenza delle immagini e la magia del cinema per insegnare, attraverso le emozioni, quanto di più ancestrale c’è nell’uomo – il commento di Pierre Marchionne, Direttore artistico e ideatore del Festival – Mettere al centro della nostra società moderna e tecnologica la natura, la tutela delle biodiversità e quindi la Cultura Green è una priorità, la vera guerra da combattere, coinvolgendo tutti i giovani”.

“La felicità è reale solo se è immersa nella bellezza e nell’armonia della natura” spiega Maria Rosito promotrice del Festival già dalla sua fondazione – “Il nostro è un format innovativo e rivoluzionario e per questo sta riscuotendo grande successo, non solo in Italia. Il nostro obbiettivo è far diventare l’Italia Green Film Festival un punto di riferimento del cinema green e social nel mondo. La sfida è aperta.”

L’appuntamento con la cerimonia di premiazione e consegna della Golden Leaf è per venerdì 19 dalle ore 16, presso il Teatro di Villa Torlonia, in via Lazzaro Spallanzani, 5.