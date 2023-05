Italia Green Film Festival, Golden Leaf Norvegia, Ucraina, Italia e Cipro

Gli oscar della sostenibilità, la cerimonia di premiazione e consegna della Golden Leaf, si è svolta al Teatro di Villa Torlonia per un pubblico selezionato tra personaggi delle spettacolo, della cultura e addetti ai lavori tra produttori, attori, cineasti, film-maker da tutto il mondo.

“Cry, My River” dall’Ucraina miglior docufilm premiato dall’Ambasciata dell’Ucraina. Il norvegese “A Dream of Hawaii” miglior animazione. “68.415” di Stefano Blasi e Antonella Sabatino miglior cortometraggio premiato dall’ On. Fabio Massimo Castaldo già Vicepresidente del Parlamento Europeo con un intervento sull’importanza del Green Deal.

“Posidonies” premiato dal già Ministro dell’Ambiente On. Alfonso Pecoraro Scanio che con il suo intervento ha spiegato l’importanza di tutelare la posidonia nei mari. Appalusi per “La Lixeira di Guido Galante premiato dalla Ambasciata del Sudafrica. E ancora “Milva” premiato dalla giornalista Lula Lazic. “27 Dollari” e “l’Ultimo Calore d’Acciaio” premiato da Daniele Diaco già presidente della Commissione Ambiente Roma Capitale. Dune Ferite di Franco Blandi premiato da Quirino Briganti presidente della Compagnia dei Lepini che si batte per un territorio più Green. “Il Sentiero dei Lupi” premiato dal WWF con Francesco Marcone – Responsabile Conservazione.

Grande successo di pubblico per il film premiato con Golden Leaf Simpatia per Marilù e Raffa on the Road premiare attore Gianni Franco che ha lavorato con Fellini, Dino Risi, Gigi Magni e con Alessio Liguori.

Non sono mancate le emozioni della musica del professore violinista del Teatro Opera di Roma Paolo Coluzzi con la Soprano Erika Nakanishi e Anna Kazlova.

E ancora le magnifiche coreografie di danza del maestro Mauro Barreras e della maestra Ambra Amari.

I fantastici vestiti “Green” di Mariel Spiridigliozzi che ha vestito la conduttrice del festival Livia Azzariti e tutte le vallette che si sono alternate nella consegna dei premi.

Grande soddisfazione per il grande successo del 4° Italia Green Film Festival esprime il direttore artistico Pierre Marchionne che afferma “l’Italia Green Film Festival si conferma punto di riferimento internazionale per il cinema impegnato Green e Social. La cerimonia di premiazione e la consegna dei premi ha radunato importanti personaggi sia di cinema che di ecologia. Il leitmotiv della serata è che la potenza delle immagine e la magia del cinema insegnano attraverso l’emozione. E l’emozione è ancestrale ed insegna più di mille libri.

Alle 10 giornate del festival 2023 hanno visto un record di presenze con la partecipazione di migliaia di studenti. Sono stati proiettati in grandi e prestigiosi palazzi storici della …..capitale meravigliosi film internazionali in concorso, selezionati e vincitori, abbiamo contribuito a diffondere cultura Green. Ora il festival è diventato grande grazie anche a riconoscimenti importo quali il Parlamento Europeo, l’Unesco, il Ministero della Cultura, il Ministero dell’Ambiente, al Comune di Roma. Ora è arrivato i momento di espandere l’Italia Green Film Festival ad un livello superiore, più europeo e più internazionale perché purtroppo la natura e il clima non hanno confini. La cultura green deve essere globale”.

Italia Green Film Festival è un format innovativo che va oltre il normale festival del cinema. Unisce la magia del cinema e la potenza delle immagine per insegnare attraverso le emozioni la cultura green a tutti i giovani del mondo. Ma ancora è tradizioni e bellezza con l’utilizzo di meravigliose location uniche e piene di storia e tradizioni. Quest’anno abbiamo scelto Roma con il Palazzo delle Esposizioni, Palazzo Valentini, Palazzo dell’Acquario Romano e il Teatro di Villa Torlonia.