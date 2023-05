Alberto Oliva e Mino Manni in uno spettacolo al confine tra realtà e

LA STAGIONE TEATRALE DI FACTORY32 PROSEGUE CON

IVAN E IL DIAVOLO

Il mistero del doppio nei Fratelli Karamazov

da Fedor Dostoevskij

progetto e regia Alberto Oliva e Mino Manni

con Mino Manni e Alberto Oliva

produzione I DEMONI

Con questo spettacolo, nato all’interno del grande progetto Prospettiva Dostoevskij, i Demoni continuano il loro percorso affrontando un capitolo tratto dall’ultimo e forse massimo capolavoro dello scrittore russo, che nell’adattamento di Alberto Oliva e Mino Manni prende vita muovendosi al confine tra la realtà e l’allucinazione, per sondare le radici del male.

Che la cultura russa sia dominata dall’inquietudine e dalla continua riflessione sul bipolarismo che domina l’animo umano, è un dato di fatto. Qualsiasi grande artista si vada a investigare, non potremmo che dedurne questa conclusione: pensiamo ai romanzi di Tolstoj o di Turgenev; alla musica di Cajkovskij o di Stravinskij.

Dostoevskij però, rimane sempre l’esempio più universalmente conosciuto e diffuso – anche nella riflessione filosofica – tanto da essere diventato proverbiale e ampiamente conosciuto per i titoli delle sue opere, nonché per le questioni dibattute nelle stesse: chi di noi, pur non conoscendone il contenuto, non ha mai sentito nominare l’episodio del Grande Inquisitore dei Karamazov? Ecco allora che la messinscena di Ivan e il diavolo, grazie anche alla scenografia di Serena Zuffo punta a sottolineare la dimensione del contrasto, del conflitto, degli opposti che si incontrano e collidono quando non possono più essere tenuti distanti. Ci troviamo in un ambiente degradato, logoro e sudicio, come a dare una rappresentazione esterna dell’anima di Ivan: un bagno che dovrebbe fungere da luogo della purificazione e della pulizia e che, al contrario, è più sporco di una latrina pubblica, abbandonato al degrado.

Il testo affronta il tema dell’ingiustizia del male, l’orrore di vedere l’innocenza dei bambini – vittime inermi – costretta a pagare la perversione che, in molti uomini, ha la meglio sul loro lato umano; ma, soprattutto, l’orrore che nasce nell’uomo quando comprende che il male in sé è seducente nonché endemicamente parte del proprio essere. Il giovane Ivan, interpretato da Alberto Oliva prestatosi come attore solo in questa circostanza, si

confronta con il lato oscuro della propria anima, interpretato da Mino Manni alle prese con un diavolo sorprendente e imprevedibile, in un dialogo estremo, di straordinaria potenza verbale: “Il diavolo e Dio sono sempre in lotta tra loro, e il campo di battaglia è il cuore dell’uomo”.

