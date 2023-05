MI AMI FESTIVAL

Si apre venerdì 26 maggio la diciassettesima edizione del MI AMI, appuntamento che avvia la stagione dei festival musicali e punto di riferimento per la musica italiana. Quella del 2023 promette di essere un’edizione indimenticabile, con una line up che spazia tra nomi affermati, attesissimi ritorni e nuove scoperte di assoluto interesse, ma anche con un’area tutta nuova e più grande, sempre all’interno del parco dell’Idroscalo al Circolo Magnolia, che ospiterà 6 palchi per oltre 100 live act. Verdena, Le Luci della Centrale Elettrica, Coma_Cose, Mecna, Levante, Dargen D’Amico, Fulminacci, Maria Antonietta, Lovegang126, Federico Dragogna, Dente, Emma Nolde, Colombre, Dadà sono solo alcuni degli artisti che accenderanno il weekend del MI AMI.

Ma la bellezza del festival non sono solo i live di una line up di altissimo livello, anche la straordinaria magia che si viene a creare e che rende il MI AMI il posto in cui è importante e bello essere. La caccia al tesoro iniziata qualche mese fa online e sui social per svelare il programma proseguirà anche durante il festival alla scoperta delle tantissime sorprese che accompagneranno questo magico weekend. Tantissimi saranno gli ospiti degli artisti in cartellone, tra cui Miles Kane che con Angelica presenterà una speciale performance di Amarsi un po’ (sabato 27), o le tante star dell’ hip hip che saliranno sul palco con Dj Shocca, dai Sottotono a Inoki, Egreen, Madbuddy, Mistaman e Mattak (venerdì 26). In un’edizione caratterizzata anche da grandi ritorni, tornano due artisti amati dal pubblico del festival in una veste del tutto inedita. Tommaso Paradiso & Baustelle hanno scelto proprio il MI AMI per presentare live il singolo Amore Indiano, che li vede insieme per la prima volta in una straordinaria collaborazione. Sarà una performance emozionante e indimenticabile, sulle rive dell’Idroscalo che fa da sfondo anche al videoclip del brano. “Arrivederci amore indiano” è il saluto che ti spezza il cuore come solo le grandi canzoni sanno fare. “Le lacrime viste nei film” sono le stesse che produce l’abbraccio struggente fra due cantautori che sono band, e viceversa. La prima volta di Tommaso Paradiso insieme ai Baustelle è un inno da cantare a squarciagola mentre il capitalismo e il romanticismo continuano a lottare fra loro. “L’amore in una canzone è quello che rende le canzoni d’amore materiale da libri di storia, e possiamo dire che questa canzone rientra nella categoria. Abbiamo i brividi a pensare che questa unione inedita e potentissima fra due esperienze fondamentali della musica pop possa trovare un suo debutto live al MI AMI 2023. In una cantata attorno al piano e alla chitarra, il bicchiere di vino, il falò. Come Crosby, Stills e Nash, ma all’Idroscalo, lungo il mare di Milano. Che poi fa rima con indiano. Tutto torna, anche le persone con cui sei partito e che dopo aver fatto un lungo viaggio ora hanno voglia di rivedere i propri amici” commenta Carlo Pastore, direttore artistico di MI AMI Festival. E se questa è la prima sorpresa, c’è da immaginarsi le prossime! La caccia al tesoro prosegue. Chi cerca trova, chi non cerca viene trovato. Biglietti su DICE: https://bit.ly/mi-ami-2023