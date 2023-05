Moisai in Domus Aurea, terza settimana di programmazione

Dopo i sold out delle prime due settimane di programmazione, si avvia alla terza e ultima settimana Moisai – Voci contemporanee in Domus Aurea. Protagonisti dell’ultima settimana saranno: Elena Bucci e Luigi Ceccarelli che debutteranno il 19 maggio con Se resistere dipende dal cuore – ascoltando Amelia Rosselli.

Il 20 maggio, appuntamento con Fabrizio Bentivoglio in Lettura Clandestina, contrabbasso Ferruccio Spinetti. Moisai 2023 si concluderà il 21 maggio con Every Brilliant Thing (Le cose per cui vale la pena vivere), regia Fabrizio Arcuri, co-regia e interpretazione di Filippo Nigro.

Un’occasione suggestiva e unica per immergersi nei luoghi della residenza imperiale che meglio riflettono uno degli aspetti più noti della figura di Nerone, ma raramente indagato: il suo amore per l’Arte. Partendo dal ciclo statuario delle Muse, realizzato per l’imperatore e conservato, in frammenti, all’interno della Domus, una visita guidata culmina nell’esperienza dell’arte performativa, coniugata in tutte le sue diverse sfumature, nel segno del contemporaneo.

L’evento, promosso e organizzato dal Parco archeologico del Colosseo con la direzione artistica a cura di PAV, è articolato in nove incontri, tre week end – dal 5 al 21 maggio 2023 – ognuno dedicato ad una delle nove Muse del mito. In ognuna delle serate, un nuovo artista libererà il canto di una Musa diversa, facendosi suo portavoce contemporaneo in un gesto antichissimo, sciolto e compiuto negli ambienti della Sala Ottagona, straordinaria macchina scenica creata dagli architetti Severo e Celere per volere del progetto visionario di Nerone.

19 maggio

SE RESISTERE DIPENDE DAL CUORE

ascoltando Amelia Rosselli

di e con Elena Bucci e Luigi Ceccarelli

su testi di Amelia Rosselli elaborati e interpretati da Elena Bucci

Luigi Ceccarelli performer, live electronics

disegno luci Daria Grispino in collaborazione con Max Mugnai

Andrea Veneri diffusione sonora

produzione Edison Studio, Le belle bandiere, Nuova Consonanza, Ravenna Festival

Calliope, Colei che ha una bella voce

Musa della Poesia Epica ed Elegia

Il nome di Amelia Rosselli evoca una poesia potente, ironica e straziante, una malattia insidiosa, una densa storia familiare abitata da personalità d’eccezione, segnata dal delitto politico. La sua voce, autentica, libera e trasparente, lascia intravedere, tra furie e dolcezze, un’anima. Chiede ascolto e si ritrae, come fanno i poeti. Ispira questa drammaturgia che illumina a bagliori una vita e una ricerca poetica originalissime, un’epoca magica della nostra storia, una Roma scomparsa. La voce di Elena Bucci si allaccia a quella di Amelia, passa tra le mani sapienti di Luigi Ceccarelli e diventa musica. Comincia una danza con Amelia che conduce al giardino della poesia, luogo di quiete e di domande che accoglie tutti e del quale si ha sempre nostalgia, anche senza saperlo.

Elena Bucci, attrice, autrice, regista, si forma con Leo de Berardinis, fonda e guida con Marco Sgrosso Le belle bandiere, dirige e interpreta sue drammaturgie, testi classici e contemporanei. Fra i riconoscimenti: due Premi Ubu, Premio Duse, Hystrio ANCT, Hystrio Altre Muse, Le Maschere del Teatro.

Luigi Ceccarelli, si dedica alla composizione musicale elettroacustica con elaborazione dal vivo, ottenendo riconoscimenti internazionali. È fra i soci fondatori di Edison Studio. Si occupa di musica extraeuropea, dedicandosi anche al teatro musicale, alla musica per la danza e a concerti di improvvisazione.

20 maggio

LETTURA CLANDESTINA: La solitudine del satiro di Ennio Flaiano

voce recitante Fabrizio Bentivoglio

contrabbasso Ferruccio Spinetti

produzione AidaStudio Produzioni

coordinamento artistico e distribuzione a cura di Elena Marazzita

Clio, Colei che rende celebri

Musa del Canto epico e della Storia

Ennio Flaiano è stato protagonista di primissimo piano della vita intellettuale italiana, soprattutto in quel periodo fecondo che, dalla fine della guerra, attraversa il boom economico e porta fino alla fine degli anni Sessanta. I suoi motti hanno decostruito meticolosamente la società italiana di quel periodo, raffigurandola con intento satirico. Lettura clandestina restituisce alcuni tra gli innumerevoli articoli che Flaiano scrisse per giornali e riviste, selezionati e letti da Fabrizio Bentivoglio con il contrappunto del contrabbasso di Ferruccio Spinetti per raccontare e tramandare fino al presente la figura di un uomo che, come pochi altri ha saputo raccontare l’Italia per ciò che, incredibilmente, ancora oggi è.

Fabrizio Bentivoglio è attore di cinema, tv e teatro è apparso nei film di Gabriele Salvatores, Silvio Soldini, i fratelli Taviani, Marco Bellocchio, Gabriele Muccino, Pupi Avati, Michele Placido, Paolo Virzì, Paolo Sorrentino. A teatro ha lavorato con Giorgio Strehler, Mario Scaccia, Giuseppe Patroni Griffi.

Ferruccio Spinetti è contrabbassista e compositore. Ha insegnato per istituzioni come Siena Jazz, Conservatorio di Pesaro e di Perugia. Fra i musicisti con cui ha collaborato Stefano Bollani, Petra Magoni e Ivan Lins.

21 maggio

EVERY BRILLIANT THING (Le cose per cui vale la pena vivere)

di Duncan Macmillan con Johnny Donahoe

traduzione Michele Panella

regia Fabrizio Arcuri co-regia e interpretazione Filippo Nigro aiuto regia Antonietta Bello oggetti di scena Elisabetta Ferrandino una co-produzione CSS Teatro stabile di innovazione del FVG / Sardegna Teatro

Urania, Colei che è celeste

Musa dell’Astronomia e della Geometria

Every Brilliant Thing di Duncan Macmillan scritta assieme a Jonny Donahoe, è un’autobiografia brillante scandita da liste di “cose per cui vale la pena vivere”. Nel 2021 viene messo in scena in Italia, nella traduzione di Michele Panella con la regia di Fabrizio Arcuri e Filippo Nigro, attore protagonista dello spettacolo. Every Brilliant Thing è un racconto di autofiction. Un tentativo di fornire una personalissima lista di possibilità per cui valga la pena vivere, fatta di episodi catturati al volo dal protagonista a margine di libri, scontrini e sottobicchieri del pub, un racconto/confessione umano e informale di momenti speciali, illuminazioni, piccole manie, emozioni e attimi indimenticabili. Spettacolo vincitore del Premio nazionale Franco Enriquez 2022

Fabrizio Arcuri, fondatore e direttore artistico per Festival e compagnie come Artefatti, Short Theatre, è oggi co-direttore artistico del CSS di Udine. Vincitore del premio Ubu speciale, nel 2011 e nel 2022 e direttore artistico del progetto La Festa di Roma fino al 2019.

Filippo Nigro è attore di cinema, televisione e teatro. Collabora con registi come Ferzan Ozpetek e Matteo Rovere. per la Finestra di Fronte è candidato ai Nastri d’argento come migliore attore non protagonista e vince il Globo d’Oro.

DOMUS AUREA

Via della Domus Aurea, 00184 Roma RM

BIGLIETTO INTERO:

€ 10,00 + € 1,00 di prenotazione

BIGLIETTO RIDOTTO:

€ 6,00 + € 1,00 di prenotazione

Ragazzi tra i 7 e i 12 anni di età, docenti delle scuole di ogni ordine e grado; dipendenti MIC; possessori Membership Card del Parco archeologico del Colosseo; gruppi (adulti e studenti) di 23 persone e clienti intermediati, studenti iscritti alle accademie di belle arti, corsi di laurea di architettura, conservazione dei beni culturali, etc. (rif. elenco MiC per gratuità ingressi musei statali) o a corrispondenti istituti dell’Unione europea mediante esibizione del certificato di iscrizione per l’anno accademico in corso.

BIGLIETTO GRATUITO:

gratuito + € 1,00 di prenotazione

Minori dì 6 anni; cittadini dell’Unione Europea portatori di handicap con documentazione sanitaria e accompagnatore (familiare o appartenente a servizi socio-assistenziali); membri I.C.O.M.; guide turistiche dell’Unione Europea munite di licenza professionale; giornalisti italiani e stranieri con tesserino, solo se precedentemente accreditati; militari e forze dell’ordine in servizio, due docenti accompagnatori a gruppo classe.

SCHEDA EVENTO

Moisai 2023. Voci contemporanee in Domus Aurea Visite guidate tematiche (Le Muse, Nerone e l’Arte) e performance finale nel complesso della Sala Ottagona

Numero di aperture: 9, ogni incontro è dedicato ad una specifica Musa

Date: 5 maggio, 6 maggio, 7 maggio, 12 maggio, 13 maggio, 14 maggio, 19 maggio, 20 maggio, 21 maggio

Orario di inizio: 17.30

Acquisto del biglietto esclusivamente online sul sito www.coopculture.it

All’interno della Domus Aurea la temperatura è di circa 10 gradi.

Si consigliano abbigliamento adeguato e scarpe comode