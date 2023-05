PRIMAVERA AL PARCO TRA FIORITURE (ANCORA TULIPANI) E INIZIATIVE

La bella stagione nel cuore verde di Valeggio s/M porta colori indimenticabili e iniziative:

grazie a Tulipanomania, la fioritura di tulipani più importante in Italia, che prosegue con i

suoi mille colori e 10.000 esemplari. Iniziano a fiorire iris, allium, rose, ninfee. Domenica

28 maggio appuntamento in fattoria con la tosatura delle pecore, mentre prosegue la

sfida sul profilo Instagram del Parco.

Valeggio s/M (VR) – maggio 2023

Si respira primavera al Parco Giardino Sigurtà, meta naturalistica vicina al Lago di Garda: 600.000 metri quadrati adornati da 18 laghetti, fioriture stagionali, il Labirinto, il Grande Tappeto Erboso e molto altro…

Con l’arrivo della bella stagione, la fioritura di tulipani, Tulipanomania, premiata nel 2022 come Miglior Festival di Tulipani al mondo grazie al milione di esemplari in fiore in accostamenti cromatici ogni primavera sempre nuovi, ha ammaliato in marzo e aprile i visitatori: l’edizione 2023 ha visto protagonisti il narciso Sigurtà, le varietà di tulipano acuminata proveniente dalla Turchia e dalla forma particolare, le due varietà di tulipani doppi, ice cream banana e ice cream strawberry, simile ad una peonia.

Aiuole galleggianti negli specchi d’acqua e molte altre composizioni hanno reso speciale la visita al Parco: centinaia di varietà di tulipani, tra cui il tulipano nero Continental e la varietà pappagallo, hanno caratterizzato le eleganti aiuole nel Viale delle Aiuole Fiorite e i fiumi colorati nella collina alle spalle dell’Eremo, edificio storico in stile neogotico. Tuttavia Tulipanomania continua in fioriere multicolore con altri 10.000 esemplari.

Poi dagli ultimi giorni di aprile fino alla metà di maggio sarà la volta delle iris dai petali giallo, arancione, viola e rosa pallido che colorano il Viale delle Fontanelle e la Passeggiata Panoramica che affaccia sulla valle del Mincio.

Maggio è il mese dell’eccellenza dedicato alle rose, con migliaia di boccioli in due varietà (Queen Elizabeth e Hybrid Polyantha & Floribunda) che colorano il chilometro del famoso Viale delle Rose. Gli allium dai toni viola chiaro e sfumature ciclamino si accompagnano alle piante annuali come gli impatiens e i sunpatiens dai colori bianco, rosa e rosso. In queste settimane iniziano a sbocciare ninfee dalle diverse sfumature del

rosa e gialle che colorano gli specchi d’acqua come quadri impressionisti, fino all’autunno.

LA CHALLENGE PER LA STAGIONE 2023

Prosegue la challenge, sfida, partita a marzo per il popolo di Instagram.

Ogni settimana, da marzo a settembre, verranno scelte 3 foto tra quelle pubblicate dai nostri utenti su Instagram con @ e # parcosigurtà.

Verranno premiati i 3 scatti che rappresenteranno meglio il concetto di “vivere il Parco” con un biglietto ingresso omaggio per visitare il Parco Giardino Sigurtà durante la stagione 2023, che terminerà domenica 12 novembre. Cosa significa per voi vivere a pieno il Parco? Cosa amate fare durante le vostre visite? Godervi la natura, correre, fare un pic-nic, rilassarvi leggendo, tra i boschi antichi, i laghetti e le fioriture

spettacolari? Raccontatecelo con le vostre foto!

Domenica 28 maggio Pecoratosando

Forse non tutti sanno che nell’area agricola del Parco abitano numerosi animali come daini, caprette tibetane, tacchini, galline, asini e le pecore della Lessinia: queste ultime quando arriva la bella stagione necessitano di un cambio look, per affrontare meglio la calura dei mesi estivi. Le pecore, infatti, sono animali molto sensibili e intelligenti e vanno trattati con cura. Una curiosità: il giorno precedente questi animali non devono mangiare e il vello deve essere preferibilmente asciutto.

Per questo il Giardino Sigurtà, ormai da anni, organizza Pecoratosando, un appuntamento per far scoprire al pubblico, soprattutto ai bambini, come avviene la tosatura delle pecore. Appuntamento per domenica 28 maggio nel recinto retrostante alla Fattoria, quando il tosatore professionista dalle 10.30 alle 12.30 procederà alla rasatura di questi animali che subito avranno sollievo nel sentirsi libere dal vello. L’operatore utilizzerà cesoie, forbici da tosatura e frese elettriche ben affilate, per evitare di ferire l’animale, e inizierà

partendo dalla pancia per poi passare alle zampe, al collo e alla fine alla testa. L’intero procedimento è rapido in modo che la pecora possa tornare presto al gregge e avviene una volta all’anno.

Lìevento è gratuito, previo pagamento del biglietto di entrata al Giardino (https://ticket.sigurta.it/) Non è necessaria la prenotazione.

