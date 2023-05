Principia di Romano / Dalisi al Teatro Astra di Torino

All’interno della stagione della Fondazione TPE di Torino va in scena, al Teatro Astra, Principia progetto ideato dal Leone d’argento alla Biennale di Venezia Alessio Maria Romano, in collaborazione con la drammaturga Linda Dalisi, che ha curato i testi della performance. Lo spettacolo nasce dalla riflessione sugli studi di Isaac Newton e il titolo dell’opera è un richiamo ai suoi Principia matematici, il testo dove vennero enunciate le leggi della dinamica e la legge di gravitazione universale, definite spesso dagli studiosi come una danza in cui la materia visibile e invisibile compie evoluzioni e moti sotto il governo di interdipendenze che ne causano traiettorie, repulsioni, riavvicinamenti, orbite. E partendo da questo assunto che la performance è costruita, facendo cioè dialogare le materie artistiche e creative in un viaggio cosmico in cui l’avvio è dato dalla drammaturgia sonora curata dal Leone d’oro alla carriera Franco Visioli. Essa segue con una viva e presente forza, immaginifica sequenza istintiva che dalla classica spazia alla techno e al minimalismo elettronico, le evoluzioni delle stelle danzanti sul palco, Mattéo Trutat e Francesca Linnea Ugolini, attraverso le ricomposizioni organiche che essi fanno dei materiali singolari che il coreografo Alessio Maria Romano ha generato partendo dalle tracce di Newton, corpi celesti che muovono da galassie remote, per compiere un viaggio cosmico di solitudine, avvicinamento, contatto, implosione, accoppiamento, distanziazione, attrazione e repulsione. Il tutto nel cosmo scenico ideato dallo scenografo Giuseppe Stellato, un ring chiaro sopra il quale sono sospesi, a pochi centimetri dal suolo, due pendoli immensi calati dall’alto delle graticce del teatro, disegnando campi gravitazionali, masse d’attrazione, traiettorie universali di corpi celesti che cercano un incontro d’amorosi sensi all’interno di un sistema relazionale di forze solitarie. E in questa danza di materie artistiche, che spingono con autonoma pulsione il proprio esistere, ogni sera si ricrea una regola aurea di bellezza e imperfezione, finitudine e immensità ancestrale che accompagna lo spettatore in una dimensione senza spazi e tempo, in un balletto che rappresenta e si trasforma, dando vita allo spettacolo dell’universo.

Visto domenica 23 aprile 2023

Teatro Astra – Torino

Principia

AMR/DALISI

Alessio Maria Romano

Mattéo Trutat, Francesca Linnea Ugolini

Marta Pizzigallo

Linda Dalisi

Franco Visioli

Giuseppe Stellato

Giulia Pastore

Giada Masi

Riccardo Micheletti

Prof. Enrico Trincherini (Scuola Normale Superiore)

TPE – Teatro Piemonte Europa

Lavanderia a Vapore, centro di residenza per la danza

PALCOSCENICO DANZA

Andrea Macchia

Infini.to Planetario di Torino