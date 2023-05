RIVOLUZIONARI CERCASI – Compagnia Godot

È IN ARRIVO IL NUOVO DIVERTENTE E ATTUALISSIMO SPETTACOLO DELLA COMPAGNIA GODOT: “RIVOLUZIONARI CERCASI”! DAL 25 AL 28 MAGGIO E DAL 2 AL 4 GIUGNO ALLA MAISON GODOT.

RAGUSA – Sarà lo spettacolo “Rivoluzionari cercasi” a chiudere la 17esima stagione di “Palchi Diversi” della Compagnia G.o.D.o.T.. Un’altra nuova produzione per la compagnia teatrale ragusana diretta da Federica Bisegna e Vittorio Bonaccorso, che ha deciso di portare in scena uno spettacolo molto divertente e straordinariamente attuale del quale si consiglia la visone prima di andare a votare! Lo spettacolo è ispirato a “Evviva la rivoluzione”, un’opera geniale del brasiliano Augusto Boal completamente riscritta da Federica Bisegna e con la regia di Vittorio Bonaccorso. Sul palco per due fine settimana, “Rivoluzionari cercasi” accoglierà gli affezionati spettatori alla Maison Godot nei seguenti giorni: giovedì 25 maggio e venerdì 26 maggio alle ore 21.00; venerdì 2 giugno alle ore 20.00; i sabati 27 maggio e 3 giugno alle ore 19.30, e le domeniche 28 maggio e 4 giugno alle ore 19.00. Come sempre la messinscena offrirà al pubblico una scoppiettante combinazione di divertimento e riflessione, risate e argute considerazioni. Con la verve che contraddistingue la compagnia G.o.D.o.T., con intelligenza e irriverenza, tra dialoghi coinvolgenti, momenti comici e scene di grande impatto emotivo, lo spettacolo inviterà gli spettatori a interrogarsi sullo stato attuale della società e sul ruolo di ognuno nella trasformazione del sistema. Tematiche attuali che si calano perfettamente in questo periodo di elezioni. Sul palco una compagnia molto numerosa, più di 20 bravissimi attori di tutte le età, impegnati a raccontare la storia degli aspiranti rivoluzionari e l’eterno conflitto tra poveri e ricchi, deboli e potenti ai tempi delle elezioni. “A bbiamo conosciuto ed interpretato q uesto originale testo di Augusto Boal più di 30 anni fa – commenta Vittorio Bonaccorso – Federica Bisegna lo ha voluto totalmente riscrivere aggiungendo nuove scene e nuovi personaggi e riportandolo ai giorni nostri. Il testo è talmente attuale che sembra scritto oggi, in questi giorni tumultuosi della politica italiana. Gli schemi, i compromessi, l’arrivismo e la vacuità delle promesse sono quelli di sempre. È allora necessaria una rivoluzione! Ma se alla fine anche i rivoluzionari si lasciano irretire dalla brama di potere e passano dall’altra parte della barricata?” Augusto Boal è stato un influente drammaturgo, regista e pensatore brasiliano, noto per aver fondato il Teatro dell’Oppresso e credeva nel potere del teatro come strumento di conoscenza e trasformazione personale, relazionale e sociale. “Il linguaggio teatrale è emozionante e potente – commenta Federica Bisegna – e questo testo, forte e molto attuale, racconta una situazione politica e sociale che inevitabilmente dà spunto a momenti tragicomici che divertiranno molto gli spettatori. Vi aspettiamo numerosi!” Per “Rivoluzionari cercasi”, di Federica Bisegna che cura anche i costumi, con la regia di Vittorio Bonaccorso, sul palco ci saranno Giuseppe Arezzi, Alessio Barone, Benedetta D’Amato, Andrea Di Martino, Alessandra Lelii, Lorenzo Pluchino, Mattia Zecchin, Claudia Campo, Marco Cappuzzello, Emanuele Di Maria, Alfredo Gurrieri, Andrea Lauretta, Anna Pacini, Althea Ruta, Carmela Dimartino, Francesca Lelii, Rossella Colucci, Paolo Cappuzzello, Leonardo Cilia, Amelia Gurrieri, Sara Mirabella, Aida Munda, Anna Nobile, Matilda Selvaggio.

Anche questo spettacolo della 17esima edizione di Palchi Diversi ha il patrocinio