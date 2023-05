Teatro Argentina, Edificio 3 – Storia di un edificio assurdo

L’esplorazione del Teatro di Roma nella scena internazionale si arricchisce con il ritorno del regista argentino Claudio Tolcachir che, dopo Emilia (premio Ubu 2017 come miglior nuovo testo straniero o scrittura drammaturgica, prodotto dallo Stabile capitolino), continua a raccontarci in Edificio 3. Storia di un intento assurdo, dal 16 al 21 maggio al Teatro Argentina, la complessità delle relazioni interpersonali attraverso un altro testo grottesco e reso ancora più attuale dalle fratture sociali e individuali generate dalla pandemia.

Autore, regista e attore, classe 1975, Claudio Tolcachir è creatore di testi surreali e commoventi, protagonista della fertile nouvelle vague argentina e fondatore di Timbre4 – teatro, compagnia e scuola a Buenos Aires – sempre fedele alla sua poetica dai toni lievi e profondi, e con sguardo realistico, empatico e toccante. Come in questa creazione, rappresentata per la prima volta a Buenos Aires nel 2008, una commedia che riverbera la più stringente attualità affrontando la vicenda di cinque personaggi, tra loro colleghi, che condividono lo spazio ristretto di un ufficio di un’azienda pubblica, nel quale trascorrono buona parte delle proprie vite tra amori, tradimenti, equivoci, desideri, frustrazioni.

Le loro storie personali si intrecciano con momenti di commozione, effetti grotteschi e di comicità: Sandra, single che fa di tutto per rimanere incinta (Giorgia Senesi); Ettore (Rosario Lisma), cinquantenne mammone, che solo dopo la morte della madre si avventura nelle prime goffe esperienze amorose; la confusionaria, invadente, affettuosa Monica (Valentina Picello), che non sapendo vivere la propria vita, si infila in quelle altrui; l’amore combattuto tra Manuel, ragazzo fragile e violento (Emanuele Turetta) e la più equilibrata Sofia (Stella Piccioni).

Tolcachir porta in scena una profonda riflessione sui rapporti umani – amici, amanti, colleghi, familiari e altro ancora – per scandagliare, con uno stile tragicomico e dal ritmo trascinante, l’incolmabile baratro tra l’identità più intima di ciascuno di noi e il personaggio pubblico con cui ci rappresentiamo all’esterno. Con leggerezza e senso dell’attesa si dipana tutta la vita davanti agli occhi degli spettatori, che si riconoscono in queste storie, lasciando emergere il vuoto delle esistenze, dei sentimenti e delle relazioni. Ammantata di grande verità, la commedia dipinge personaggi commoventi e comici, in cui ognuno di noi si riconosce: i cinque abitanti di Edificio 3 siamo noi che rimpiangiamo il primo amore, che lottiamo ogni giorno contro la solitudine, che nel lutto scopriamo noi stessi, che ci tradiscono con chi meno ci aspettiamo, che non troviamo le parole, che mentiamo per nasconderci, noi, ingenui a cinquant’anni, disincantati a venti.

Autore, regista e attore, classe 1975, Claudio Tolcachir è creatore di testi surreali e commoventi, protagonista della fertile nouvelle vague argentina e fondatore di Timbre4 – teatro, compagnia e scuola a Buenos Aires – sempre fedele alla sua poetica dai toni lievi e profondi, e con sguardo realistico, empatico e toccante. Come in questa creazione, rappresentata per la prima volta a Buenos Aires nel 2008, una commedia che riverbera la più stringente attualità affrontando la vicenda di cinque personaggi, tra loro colleghi, che condividono lo spazio ristretto di un ufficio di un’azienda pubblica, nel quale trascorrono buona parte delle proprie vite tra amori, tradimenti, equivoci, desideri, frustrazioni.

Claudio Tolcachir

EDIFICIO 3

STORIA DI UN INTENTO ASSURDO

scritto e diretto da Claudio Tolcachir

traduzione Rosaria Ruffini

con (in ordine alfabetico) Rosario Lisma, Stella Piccioni, Valentina Picello, Giorgia Senesi, Emanuele Turetta

luci Claudio De Pace

costumi Giada Masi

foto Masiar Pasquali

Produzione Piccolo Teatro di Milano – Teatro d’Europa,

Carnezzeria srls, Timbre 4 in collaborazione con Aldo Miguel Grompone

orari: martedì, giovedì e venerdì ore 20.00

mercoledì e sabato ore 19.00 | domenica ore 17.00

durata spettacolo: 65 minuti

TEATRO ARGENTINA_ Largo di Torre Argentina, 52 – 00186 Roma _ www.teatrodiroma.net

Biglietteria Teatro di Roma: tel. 06.684.000.311 _ email biglietteria@teatrodiroma.net

Orario biglietteria Teatro Argentina: lunedì dalle 11 alle 17 e dal martedì alla domenica dalle 11 fino a inizio spettacolo.

Si ricorda che da un’ora prima dell’inizio dello spettacolo la biglietteria sarà attiva esclusivamente per la replica del giorno.

Biglietti: da € 40 a € 25 | con TdR Card € 132 / 6 ingressi al Teatro Argentina o 12 ingressi al Teatro India e al Teatro Torlonia

Orari spettacoli: martedì, giovedì e venerdì ore 20.00 | mercoledì e sabato ore 19.00 | domenica ore 17.00

Durata spettacolo: 65 minuti

Claudio Tolcachir

EDIFICIO 3

STORIA DI UN INTENTO ASSURDO

scritto e diretto da Claudio Tolcachir

traduzione Rosaria Ruffini

con (in ordine alfabetico) Rosario Lisma, Stella Piccioni, Valentina Picello, Giorgia Senesi, Emanuele Turetta

luci Claudio De Pace

costumi Giada Masi

foto Masiar Pasquali

Produzione Piccolo Teatro di Milano – Teatro d’Europa,

Carnezzeria srls, Timbre 4 in collaborazione con Aldo Miguel Grompone

orari: martedì, giovedì e venerdì ore 20.00

mercoledì e sabato ore 19.00 | domenica ore 17.00

durata spettacolo: 65 minuti