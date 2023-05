Teatro de LiNUTILE: Spettacoli intelligenti dedicati alla Terra

Giunge a conclusione l’Annualità 2022-2023 dell’Accademia de Linutile, scuola teatrale professionale diretta da Marta Bettuolo e Stefano Eros Macchi, fondatori dell’Accademia e del Teatro de LiNUTILE. Per festeggiare la fine dell’Anno Accademico, i corsisti delle classi 8-13 e 14-18 saliranno domenica 28 maggio sul palco del Teatro ai Colli (Via Monte Lozzo, 16, Padova) portando in scena due differenti spettacoli, che vedono entrambi al centro l’arte drammatica come mezzo per indagare la contemporaneità e renderci consapevole dei rischi che determinati comportamenti hanno sul nostro rapporto con le altre persone e il pianeta sul quale viviamo.

Lo Spettacolo Intelligente

Alle 16.00 i corsisti dagli 8 ai 13 anni saliranno sul palco con “Lo Spettacolo Intelligente”. Il saggio, per la regia di Marta Bettuolo e Stefano Eros Macchi, prende in prestito le parole di una canzone di Cochi e Renato che fece “epoca” negli anni ’70 sbeffeggiando la cultura “alta e titolata”. Attraverso pezzi di storia del teatro contemporaneo e pièce rese celebri da artisti del calibro di Gaber, Jannacci, Campanile, Valeri, gli allievi porteranno in scena un mash up di testi teatrali e musicali che dimostrano come con leggerezza si possa parlare di temi importanti, del senso della vita, di principi e civiltà.

Gaia

Lo spettacolo “Gaia”, portato in scena alle 21.00 dagli studenti dai 14 ai 18 anni con la regia di Stefano Eros Macchi, parte dall’assunto che l’uomo sia l’unico vero superpredatore della Terra. Una realtà, di cui non tutti sono ancora pienamente consapevoli, per quanto già sul finire dell’Ottocento il tema cominciasse ad entrare nella Letteratura e nell’Arte. Nel corso della performance verranno proposti al pubblico testi tratti sia da scene teatrali, sia da dichiarazioni fatte dagli attivisti sul clima, cercando di dare una visione più ampia possibile del rischio che corre un’umanità che ha perso il senso del proprio futuro, consumando a ritmo crescente risorse non rigenerabili e inquinando aria, acqua, e terra.

