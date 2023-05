Teatro Sala Umberto, la stagione 2023/2024

Autori contemporanei italiana e internazionali si alternano ai grandi classici nella nuova stagione 2023/2024 del Teatro Sala Umberto di Roma che si apre il 26 settembre con la commedia Un giorno come un altro, scritto e diretto da Giacomo Ciarrapico, con Luca Amorosino e Carlo De Ruggieri che indaga sull’importanza del voto nella democrazia.

“Continuiamo sulla strada della costruzione di nuovo pubblico attraverso la cura nella formazione del personale del Teatro e nella proposta culturale che sarà più popolare, nel segno della commedia brillante, della musica e della drammaturgia contemporanea, pronta a cogliere con ironia i lati deboli dell’umanità intorno a noi – le parole del direttore artistico del Teatro, Alessandro Longobardi – Una proposta multidisciplinare, dove i linguaggi a disposizione del racconto possono dare emozioni e sollecitare un pensiero critico; dobbiamo fare rete nel territorio, guardare ai giovani artisti, promuovere il teatro scuola e la formazione”.

La stagione punta soprattutto alla drammaturgia contemporanea, nazionale e internazionale, come Il padre della sposa di Caroline Francke, con Gianfranco Jannuzzo e Barbara De Rossi, diretti da Gianluca Guidi, commedia campione d’incasso a Milano al Teatro Manzoni nella stagione appena conclusa (dal 10 ottobre), Storia di un corpo di Daniel Pennac, interpretato da Giuseppe Cederna, per la regia di Giorgio Gallione, percorso dentro un’esistenza in forma di diario.

A febbraio torna la compagnia tedesca FAMILIE FLÖZ in versione noir, con Hotel Paradiso, un giallo ambientato sulle Alpi ricco di umorismo, poi Buonanotte mamma, di Marsha Norman, premo Pulitzer nel 1983 testo interpretato da Marina Confalone e Mariaangela D’Abbraccio, dirette da Francesco Tavassi sul rapporto fra madre e figlia, mentre Carlotta Proietti e Gianluigi Fogacci sono i protagonisti di Intramuros, testo ambientato in un carcere di Alexis Michalik, tra i più celebri drammaturghi francesi contemporanei.

Spazio al teatro napoletano, tra novembre e gennaio, con Biagio Izzo in Balcone a tre piazze, Peppe Barra e Lalla Esposito da novembre con il capolavoro La cantata dei pastori sulla nascita del figlio di Dio, Il vedovo allegro, nuova commedia scritta diretta e interpretata da Carlo Buccirosso in scena con la sua compagnia per le feste natalizie, a Pier Francesco Pingitore che dirige Maurizio Martufello e Marco Simeoli in I due cialtroni (in scena a maggio).

Sarà Giovanni Scifoni a celebrare, dal 5 dicembre, l’anniversario degli 800 anni della nascita di San Francesco in Fra’ – San Francesco la superstar del Medioevo, mentre la stagione sarà chiusa da Simone Colombari e Max Paiella in Jannacci e dintorni – Una storia raccontata e cantata, spettacolo musicale sulla vita di Jannacci. Non mancano poi i grandi classici, dai Sei personaggi d’autore di Pirandello secondo Michele Sinisi secondo un nuovo approccio contemporaneo, a Le preziose ridicole di Molière con Benedicta Boccoli e Lorenzo Mario dirette da Stefano Artissunch, una sorta di musical ambientato a Roma negli anni ’40. Spazio a Il giuocatore di Carlo Goldoni, adattato, diretto e interpretato da Roberto Valerio che spazia fra la commedia e il dramma.

Ma il cartellone dei 15 spettacoli in cartellone e si arricchisce di numerose Incursioni, eventi di uno o due giorni tra stand up, musica, reading e altro, con numerosi protagonisti come Osho, Serra Ylmaz, Greg, Lorenzo Baglioni.

Si rinnova il Progetto Scuole, ideato e diretto da Livia Clementi, con spettacoli di teatro per la scuola materna, primaria e secondaria di primo e secondo grado, torna la Stap Brancaccio diretta da Lorenzo Gioielli, che viene affiancato nella formazione accademica, da Rossella Marchi e dal suo staff di docenti, presso lo Spazio Diamante, lo Spazio Impero e il Teatro Brancaccio. Info e dettagli su salaumberto.com.

Fabiana Raponi