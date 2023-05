Teatro San Carlino, Il brutto anatroccolo

Al Teatro San Carlino di Roma proseguono fino al 28 maggio le repliche di “Il brutto anatroccolo”, dedicato agli spettatori più piccoli. Lo spettacolo è un vero incanto poetico che cattura i bambini dall’inizio alla fine.

La protagonista Bianca (interpretata da Camilla Ribechi) ritrova nella sua stanza una scatola che contiene i ricordi d’infanzia: canzoni dimenticate, oggetti impolverati e il suo pupazzo preferito, un brutto anatroccolo.

Insieme al pupazzo c’è un libro pieno di immagini che racconta la favola che vede protagonista l’anatroccolo, solo che al libro mancano le pagine finali. Bianca ricorda che il finale di questa storia non è felice, ma sarà davvero così?

Bianca inizia un viaggio che la porterà nel “Paese dei ricordi”, dove incontra Gioia (interpretata da Emanuela Vittori), che custodisce i ricordi belli e brutti di tutte le persone, compreso quindi quello di Bianca. Tra un ricordo e l’altro Bianca troverà il suo finale felice e potrà danzare con Gioia di fronte agli occhi innamorati del pubblico.

La regia dello spettacolo è di Caterina Vitiello, i costumi e la scenografia di Ambra Onofri. “Le recensioni dei nostri spettatori sono deliziose”, spiega la regista: “Mi entusiasmano e mi fanno comprendere quanto le narrazioni semplici e le riletture delle favole tradizionali, fatte in maniera profonda, siano necessarie e per nulla scontate. La partecipazione dei bambini è molto alta ed è bello poter affermare che ci sono ancora bambini e adulti di una volta, che sanno e vogliono entusiasmarsi con lo spettacolo dal vivo”.

Dopo lo spettacolo della mattina di domenica 28 maggio si terrà un laboratorio in cui i protagonisti sono gli spettatori adulti, accompagnati dai bambini (che vi partecipano gratuitamente). Il laboratorio, intitolato “In viaggio con Bianca”, è dedicato ai grandi e ha lo scopo di offrire loro alcuni strumenti per allenarsi alla “bambinitudine”, con esercizi e giochi divertenti tenuti proprio dall’attrice Camilla Ribechi.

Lo spettacolo è in scena al Teatro San Carlino di Roma: la struttura si trova all’interno del parco di Villa Borghese, precisamente in viale dei Bambini. I prossimi appuntamenti sono: sabato 27 maggio (ore 16.30) e domenica 28 maggio (ore 11.30 e ore 16.30).

