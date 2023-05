Teatro Tor Bella Monaca, gli spettacoli dal 29 maggio al 4 giugno

Volge al termine la stagione teatrale ‘22/’23 del TBM per dare spazio alla ricca rassegna estiva. Il teatro rimane sempre il protagonista indiscusso e questa settimana si apre una mini rassegna: Libero teatro per un teatro libero. Dal 29 maggio al 4 giugno la programmazione ancora una volta si rivolge alla platea grazie ai diversi registri e linguaggi che strizzano l’occhio all’attualità e ai giovani

Ancora fino al 31 maggio nel foyer del TBM è possibile visitare la mostra di pittura delle artiste Roberta Pianu e Tatiana Balchesini. I temi che affiorano sono la vastità, la selvaticità degli spazi grandi, delle cascate, ma anche l’abbraccio rassicurante della vecchia Roma sparita di un secolo fa, negli acquerelli di Ettore Roesler Franz. Nasce da qui sia nella stessa artista, Roberta Pianu sia nell’altra pittrice Tatiana Balchesini, con diverse espressioni pittoriche, che accumunano e risvegliano in noi le sensazioni più intime dell’anima, il tema della mostra “Stili diversi” con la speranza di lasciare il desiderio di continuare ad ammirare l’arte in ogni sua forma e colore in ognuno di voi.

L’esposizione resterà visibile dal lunedì alla domenica dalle 10.30 alle 19.30

Martedì 30 e mercoledì 31 maggio è in programma “Quotidiano pane”, una produzione ClamaCults. Scritto da Rosella Mucci che dirige lo spettacolo insieme a Claudia Caoduro, vede sul palco del TBM la stessa drammaturga ed entrambe le registe recitare al fianco di Marco Abbondanzieri, Francesca Arelis Lollobrigida, Andrea Alexandra Delfino, Stefano Delfino, Luca Steffinlongo e Emanuela D’Anastasio. L’isola di Buona Crosta si prepara alle elezioni: Ando Misistemo, Nabel Tippatoppa, Genuflessa Irremobivibile e Baratto Scansamazzetta sono i candidati. La campagna elettorale va avanti a colpi di proclami, slogan e partecipazione a programmi TV ma chi vincerà? Il paese è pronto al cambiamento che ognuno dei 4 promette oppure la gente è convinta che nulla cambierà? Solo il tempo definirà la verità: nel frattempo le uniche certezze per scegliere chi votare le forniranno loro stessi cercando di convincere più elettori possibili ed assurgere così all’agognata poltrona di premier.

Il 31 maggio si terrà il Teen lab – Corso breve, un laboratorio di teatro dedicato ai ragazzi dai 13 ai 20 anni e condotto da Maria Vittoria Pellecchia. Il cambiamento fa parte di tutto l’arco della vita ma l’età adolescenziale è, per definizione (adolescere in latino significa crescere), un’età di transito. Per la prima volta si è spettatori consapevoli del cambiamento in atto. Questo cambiamento, spesso critico e sofferto, è anche ricco di nuove risorse sia fisiche che intellettuali. Per la prima volta sorge la necessità di costruirsi una propria identità personale e ci si pone la domanda “Chi sono io?”. In questo passaggio, delicato ed entusiasmante al tempo stesso, l’attività teatrale può favorire la conoscenza di sé e dell’altro, oltre che lo sviluppo delle potenzialità creative ed espressive. È, inoltre, stimolo alla socializzazione e alla capacità di lavorare insieme attraverso la progettazione di un obiettivo comune, come un’improvvisazione su un canovaccio costruita nel corso di un incontro o la messa in scena di uno spettacolo.

– Laboratorio di Teatro da Marzo a Maggio per ragazzi dai 13 ai 20 anni

Teen – Lab è un laboratorio sulla costruzione del racconto. L’obiettivo è mettere in luce le peculiarità dei singoli allievi e svilupparne le capacità narrative attraverso il gioco teatrale, l’immaginazione ed esercizi di improvvisazione e movimento scenico.

“Assange – Colpirne uno per educarne cento”, Loft Produzioni SRL, sarà in scena dal 1° al 5 giugno. Il testo di Alessandro Di Battista e Luca Sommi è un monologo declamato dallo stesso Alessandro Di Battista che ripercorre a teatro le incredibili vicende del giornalista Julian Assange, fondatore del sito WikiLeaks e privato della libertà per aver fatto il suo lavoro: dare notizie. Dalla pubblicazione dei documenti segreti che provano i crimini di guerra di diverse nazioni, Stati Uniti in testa, alle denunce subite passando per gli anni da rifugiato politico nell’ambasciata dell’Ecuador a Londra fino all’arresto e alla detenzione nel carcere di massima sicurezza di Belmarsh. Assange da 12 anni non vede la luce del sole e oggi rischia l’estradizione in USA ed il carcere a vita. Di Battista porta sul palcoscenico la sua storia, una storia che riguarda la libertà di stampa in occidente, dunque la nostra stessa libertà. Il tutto nel silenzio assordante dei media mainstream divenuti ormai pavidi, indolenti, conformisti. Nel mondo alla rovescia è più grave svelare i crimini che commetterli. Scenografia Giorgia Ricci; Direttore della fotografia Mauro Ricci; Distribuzione Epoché ArtEventi.

“Libero teatro per un teatro libero” è la Rassegna UILT Lazio 2023 | Unione Italiana Libero Teatro che si terrà dal 1° al 25 giugno e dal 5 al 17 settembre 2023.

Il Teatro che ci unisce. Nella sua più grande tradizione, la cultura è sempre stata contaminazione, ricerca di identità aperte, propensione al dialogo e alla creazione di ponti. In questo ambito si inserisce la cultura del teatro, che nonostante tutte le difficoltà di questo complesso periodo, non cessa di avere un ruolo fondamentale nello sviluppo della coscienza sociale. E ciò riguarda ogni forma di teatro. Il teatro, lavorando con l’uomo, è la forma più comunicativa dell’arte. L’Unione Italiana Libero Teatro è una rete organizzata a livello nazionale e regionale di Associazioni accomunate nella passione unica del Teatro, che ciascuna sviluppa con la propria identità e modalità. Da qui la Rassegna “Libero Teatro in un Teatro Libero”, nata lo scorso anno in un clima di ripresa dalla pandemia, che offre l’opportunità di conoscere alcune produzioni scelte delle nostre associate del Lazio, che si susseguiranno dal 1° al 25 giugno e dal 5 al 17 settembre, con l’entusiasmo e l’impegno degno di una grande seconda edizione in un grande Teatro, al quale siamo grati di recepire e promuovere le nostre aspirazioni. Il Libero Teatro vi aspetta al Teatro di Tor Bella Monaca!

Rassegna “Libero teatro per un teatro libero”:

“Per amore: l’ultima notte di Anna Magnani” è in scena giovedì 1° giugno. Per la produzione Carpe Diem Teatro e altre arti, lo spettacolo scritto e diretto da Maria Luana Petrucci vede in scena Daniela Rosci, Maria Luana Petrucci, Salvatore Tosto e Lisa Bertinaria. Nella sua ultima notte, la grande Anna Magnani vive un sogno in cui si mescolano passato e presente. In un caleidoscopio di personaggi appartenenti alla sua lunga esperienza di attrice di teatro e di cinema, Anna ripercorre i teneri ricordi d’infanzia, gli esordi di una brillante carriera, i tragici momenti dell’abbandono, le luci e le ombre di un mestiere d’arte, l’amore tradito e i fragori di una vita straordinaria. Un sogno che è anche un viaggio nella memoria e nei princìpi della più nobile delle arti.

Segue “Lo strano caso dei Rouge” sabato 3 giugno. Produzione Ass. Cult. L’Acquario la pièce è scritta e diretta da Fabrizio Catarci, il quale salirà sul palco insieme a Fabio Rosi, Fabio Del Croce, Luca Frasca, Katia Catarci, Daniela Culeddu, Katia Tuzi e Francesca Accomando. Il giallo presenta delle sfumature comiche e si ambienta nella casa della signora Julienne Rouge. L’ispettore Ellery Queenby si ritrova suo malgrado alle prese con un nuovo omicidio, invitato ad una cena a casa dei Rouge dovrà indagare sull’omicidio della padrona di casa ma chi sarà l’assassino? Forse Michelle Rouge, la sorella un po’ pazza della protagonista, o Viola Rouge, figlia di Julienne, il dottor Louis Jackson, psichiatra di Michelle, Anastasia Saint Victorie, socia in affari della protagonista, il giardiniere Danielle, tutto fare della casa o il signor Sartori, il cartomante. Uno spettacolo che ha vari colori passa dal giallo al noir. Dalla comicità di situazione sfiorando il demenziale fino a toccare un realismo che tocca problemi sociali.

Domenica 4 giugno è in programma “Clara e Robert Schumann – Un sogno tra musica e parole” per la regia di Henos Palmisano, APS Polvere di Stelle – musica e cultura produzione. Diretti da Antonio Rinaldi sul palco Michela Marconi – soprano, Anna Carocci – pianista, Giulia Pascazi – pianista e Henos Palmisano – presentatore e voce recitante. I brani per pianoforte (solo e a quattro mani) e i Lieder tratti dalle più belle composizioni di Clara Wieck Schumann e Robert Schumann, saranno accompagnati da geniali tautogrammi ideati dal professor Antonio Rinaldi. Gli spettatori si sentiranno magicamente trasportati in una dimensione onirica, in un gioco teatrale tra il serio e il faceto, in un’atmosfera di leggera e gaia fanciullezza, trovandosi così d’un tratto a sognare a occhi aperti.

“Che disastro di spettacolo” è in programma domenica 4 giugno. Per la regia di Roberta Gentili, Alice Abritta, Diamante Condello, Liam Conte, Leda Cuomo, Chiara D’Aponte, Claudio D’Urso, Matteo Etzi, Giacomo Ferrazzoli, Andreea Malureanu, Anna Manetti, Matilde Pecorario, Emanuela Qejvanaj e Enrico Zilli reciteranno sul palco del TBM. Un gruppo di attori si ritrova in un Teatro spoglio a studiare un copione senza la presenza della regista. Questa compagnia amatoriale strampalata tenterà di mettere in scena il copione assegnato che racconta un famoso giallo nel quale, l’investigatore belga più famoso del mondo, H. Poirot, dovrà risolvere un pericoloso enigma in attesa della regista che non arriverà mai o forse. Il tentativo della messa in scena senza una regia, si tradurrà in un disastro che porterà gli attori a dispetti, litigi e inseguimenti! Assistente logistico mentale Sonia Abbondanzieri; Elaborazioni musicali Roberta Gentili.

Dopo “Che disastro di spettacolo”, sempre domenica 4 giugno, segue “Kaos”, produzione Teatro della Polvere, un monologo ispirato e dedicato alla vita del premio Oscar Heath Ledger, morto il 22 gennaio 2008. Scritto da Gianluca Tornese Buonamassa lo spettacolo è diretto e interpretato da Stefano Tornese. Un seduttore veneziano del ‘700, un pastore del Wyoming degli anni ’60 e una star visionaria della Londra di oggi. Tre facce della stessa medaglia, tre vite distanti che convergono verso il medesimo punto, Mr. Andrew, e verso un’unica via d’uscita, il caos. Il viaggio interiore di un attore, le relazioni sentimentali, i ritmi frenetici, il rapporto con la fama. Mr. Andrew sembra solo uno come tanti, una maschera senza volto. Ma un’impronta indelebile è stata tracciata durante il suo lento cammino verso l’autodistruzione. Liberamente ispirato alla storia di Heath Ledger e dei suoi più celebri personaggi, “Kaos” è un collage di film, articoli, interviste. Ledger, dalla vita artistica e personale molto interessante, è morto nel 2008 ed è noto ai più per il premio Oscar (ricevuto postumo) come migliore attore non protagonista ne “Il Cavaliere Oscuro” di Christopher Nolan. Un omaggio alla sua storia, ma anche un omaggio alla vita di tutti quegli artisti della musica e dello spettacolo che, come lui, hanno subìto una profonda lacerazione fra vita privata e vita pubblica, fino a danneggiare la propria esistenza. Musiche originali Marcello Strinati, Wadir Marchesiello e Andrea Stocchino.