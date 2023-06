Teatro Vittoria, la 14a edizione della rassegna Salviamo i talenti – Premio Attilio Corsini”

Dal 30 maggio al 6 giugno 2023, il Teatro Vittoria di Roma ospiterà la 14a edizione della rassegna “SALVIAMO I TALENTI – Premio Attilio Corsini” per promuovere progetti teatrali di giovani registi, attori ed autori. L’idea è di dare maggiore visibilità ai talenti nascosti nel nostro teatro.

Quattro gli spettacoli selezionati nel panorama delle cosiddette “cantine”, o definiti all’estero “teatri off”. Spazi che hanno costituito un imprescindibile bacino di nuove risorse e nuovi talenti da proporre sui palcoscenici maggiori.

Lo spettacolo vincitore si aggiudicherà il Premio Attilio Corsini e pertanto verrà prodotto dalla Compagnia Attori&Tecnici ed inserito nel cartellone 2023/2024 del Teatro Vittoria.

Due le giurie chiamate ad esprimersi: una composta da addetti ai lavori (produttori, registi, direttori di doppiaggio, direttori di teatro…); l’altra “popolare” composta da coloro che assisteranno a tutti e 4 gli spettacoli, così lo spettatore potrà scegliere il suo Teatro e il Teatro di domani.

Tra gli spettatori che comporranno la giuria popolare, verrà sorteggiato un abbonamento in omaggio per la stagione 2023/24 del Teatro Vittoria.

Per agevolare una partecipazione che sia la più ampia possibile, il costo dell’abbonamento per i quattro spettacoli sarà di soli 20 euro e darà diritto a far parte della giuria.

I quattro spettacoli finalisti sono:

Scemi di guerra, scritto e diretto da Edoardo La Rosa (30 maggio);

Trittico sul giudizio universale, scritto e diretto da Alessio Messersì (1° giugno);

Tender Napalm, di Philip Ridley, adattamento e regia di Simona De Sarno (4 giugno);

Generazione Pasolini, drammaturgia e regia di Marta Bulgherini (6 giugno).

Queste le parole di ringraziamento di Viviana Toniolo:

“Cari giovani Colleghi, desidero ringraziare calorosamente tutti i partecipanti alla Rassegna “Salviamo i Talenti – Premio Attilio Corsini” per l’anno 2023. Anche quest’anno le proposte per la partecipazione al bando sono state tantissime!

Resta un segnale molto importante: dimostra che i giovani teatranti esistono e resistono, con grande vitalità e creatività. Questo è un incentivo ulteriore a sostenere il vostro lavoro, nonostante le grandissime difficoltà economiche che il nostro settore ha dovuto affrontare.

Ogni anno le regole del Bando mi limitano a selezionare solo quattro spettacoli: credetemi, è molto difficile e anche doloroso decidere di non scegliere tante proposte degne di nota e di stima. Molte di queste, in particolare in questa edizione, sono stata costretta a eliminarle per via della durata, intorno ai 45 minuti, che poco si presta a spettacoli da inserire all’interno della stagione del Teatro Vittoria. Sarà mia premura, per il

prossimo anno, specificare la durata minima degli spettacoli candidati all’interno del Bando.

L’altissima qualità delle proposte conferma che i giovani talenti che animano il panorama italiano ci sono eccome, e voi tutti ne siete una testimonianza! Questa è un’ottima notizia per il futuro del Teatro italiano, soprattutto oggi. Quindi sono qui per dirvi: forza, continuate, tenete duro. Talento e passione non vi mancano

di certo!!! Con la speranza di vedervi prossimamente in palcoscenico, vi abbraccio.”

Viviana Toniolo

TEATRO VITTORIA – ATTORI & TECNICI Piazza S. Maria Liberatrice 10, Roma (Testaccio)

Botteghino: 06 5740170 – 06 5740598

Vendita on-line e info: www.teatrovittoria.it

Come arrivare: Metro: Piramide; Tram: 3; Bus: 23, 30, 75, 83, 170, 280, 716, 781.

Biglietti (prevendita inclusa):

– intero platea e galleria: € 10

– ridotto (under 35/over 65) platea e galleria: € 7

– abbonamento ai 4 spettacoli della rassegna SALVIAMO I TALENTI – Premio Attilio Corsini: € 20