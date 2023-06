Accademia Nazionale di Santa Cecilia, il debutto di Jérémie Rhorer e Alexandre Kantorow

L’ultimo concerto della stagione, in programma giovedì 8 giugno alle ore 19.30 (repliche venerdì 9 giugno alle 20.30 e sabato 10 giugno alle ore 18, Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone), ci regala due nuovi debutti: sarà una prima volta volta infatti, per il direttore francese, classe 1973, Jérémie Rhorer e per il giovane pianista francese Alexandre Kantorow, classe 1997, e già acclamato dalla critica come il “giovane zar del pianoforte” e il “Liszt reincarnato”.

Rhorer è tra i più interessanti e versatili direttori d’orchestra della sua generazione sia come interprete mozartiano che del repertorio post-romantico e contemporaneo. Dirige da anni le migliori orchestre (Philharmonia Orchestra di Londra, Gewandhausorchester di Lipsia, Orchestre de Paris, Czech Philharmonic) ed è anche un apprezzato compositore.

Aprirà il programma il breve poema sinfonico Danse macabre (1875) del francese Camille Saint-Saëns: alla mezzanotte si aprono le tombe e ne escono candidi scheletri che iniziano a danzare al suono di un valzer, finché il canto di un gallo non pone fine al sabba notturno. Quindi il palcoscenico della sala Santa Cecilia accoglierà il giovanissimo Alexandre Kantorow, che in pochi anni ha raccolto successi in tutto il mondo: nel 2019, è stato il primo pianista francese a vincere la medaglia d’oro al Concorso Čajkovskij, assieme al Grand Prix (assegnato solo tre volte nella storia del concorso).

Nello stesso anno è stato nominato “Musical Revelation of the Year” dalla Professional Critics Association, mentre nel 2020 è tra i vincitori del “Victoires de la Musique Classique” in due categorie: registrazione dell’anno e solista strumentale dell’anno. Kantorow eseguirà il Secondo concerto per pianoforte di Čajkovskij (ultima esecuzione a Santa Cecilia nel 2010) che richiede al solista un notevole virtuosismo. Nel 1941 George Balanchine preparò il suo Ballet Imperial su questa partitura; ancora oggi il balletto è presente nel repertorio di numerose compagnie con il titolo di Tschaikovsky Piano Concerto n. 2. Chiude il programma la Terza sinfonia “con organo” di Saint-Saëns, composta tra il 1885 e il 1886 e considerata il vertice compositivo della sua ampia produzione sinfonica.

giovedì 8 giugno ore 19.30, venerdì 9 giugno ore 20.30, sabato 10 giugno ore 18

Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone – Sala Santa Cecilia

Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia

direttore Jérémie Rhorer

pianoforte Alexandre Kantorow

BALLET IMPERIAL

Saint-Saëns Danse macabre

Čajkovskij Concerto per pianoforte n. 2

Saint-Saëns Sinfonia n. 3 “con organo”

________________

www.santacecilia.it

biglietti da € 19 a € 52