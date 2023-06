TERRA NAD – frazione Combette Chianocco(To)

PRESENTA

Martedì 6 giugno 2023 – ore 9.30 –

ALLA RICERCA DI KAIDARA

Ritorna il teatro di qualità in Valsusa. Martedì 6 giugno – ore 9.30 – va in scena

nello spazio “Terra di Nad” il monologo “Alla ricerca di Kaidara”. Con Amandine

Delclos, per la regia e drammaturgia di Giordano V. Amato. Tre giovani eroi,

Hammadi, Hamtudo e Demburo, partono alla ricerca del misterioso Kaidara. Il

loro sarà un viaggio ricco di avventure e di strani incontri. L'introvabile Kaidara

abita luoghi straordinari e può apparire improvvisamente sotto le spoglie di un

umile mendicante, o di un vecchietto deforme, dispensando a ognuno premi e

castighi, secondo i propri meriti. La nostra messa in scena prende spunto da una

delle opere più significative della cultura africana tradizionale. Pubblicato per la

prima volta nel 1968 da Amadou Hampaté Ba e Lilyan Kesteloot, il racconto

iniziatico fa parte della letteratura tradizionale Peul del Ferlo senegalese, come

dei Peul del Macina. Il pantheon Peul indica Gheno come Creatore del Mondo,

una figura dall'autorità incontrastata, che corrisponde al padre di famiglia della

società tradizionale. Da Gheno deriva una schiera di geni, sorta di cinghia di

trasmissione, e tra questi il nostro Kaidara. "Kaidara", sotto la parvenza di favola per bambini, dispensa insegnamenti profondi e attuali.

Ingresso euro 5