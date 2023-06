Casa del Jazz, al via Summertime

Oltre sessanta appuntamenti dedicati al meglio del jazz nazionale e internazionale, focus specifici dedicati ai nuovi talenti italiani e stranieri, nuove tendenze e contaminazioni: questo e molto altri in Summertime, stagione estiva alla Casa del Jazz di Roma dal 7 giugno al 6 agosto.

La stagione estiva della Fondazione Musica per Roma a Villa Osio, che si articola in numerosi eventi, si apre il 7/6 con un omaggio speciale al Maestro Armando Trovajoli a 10 anni dalla scomparsa con Dino e Franco Piana Jazz Orchestra e numerosi ospiti speciali, Enrico Pieranunzi, Fabrizio Bosso, Roberto Gatto, Rosario Giuliani.

“Anche quest’anno abbiamo composto un programma di grandissima qualità con nomi di spicco del panorama jazzistico internazionale – il commento di Daniele Pittèri AD della Fondazione Musica per Roma – ma sempre attento a esplorare e proporre nuove sonorità e a valorizzare i nuovi talenti con la rassegna New Waves diventata un vero e proprio festival nel festival e le numerose produzioni originali della nostra etichetta discografica, la Parco della Musica Records”.

Fra le novità annunciate il focus sugli strumenti con tre percorsi dedicati al basso, alla chitarra e al sassofono con alcuni tra i più grandi virtuosi in circolazione: tra i protagonisti, Julian Lage Trio (10/7), Marc Ribot (12/7), Bill Frisell (13/7), Dave Holland, Marcus Miller, John Patitucci nel trio di Danilo Perez, Kenny Garrett, James Brandon Lewis e Donny McCaslin.

Numerose le star italiane che animeranno il palcoscenico nel mese di giugno: spazio ai progetti del sassofonista Stefano Di Battista con lo scrittore Erri De Luca e la cantante Nicky Nicolai (8/6) e di Paolo Damiani con le nuove leve del jazz del gruppo ONJGT Synthesis (5/7) spazio al doppio concerto delle produzioni della Parco della Musica Records Mariasole De Pascali “Fera” e Simone Alessandrini Storytellers ”Circe” (10/6) a Maria Pia De Vito (15/6), l’omaggio di Roberto Gatto alla musica di Tony Williams (19/6), il doppio concerto con Javier Girotto & Alma Saxophone Quartet e Giovanni Tommaso, Javier Girotto, Rita Marcotulli e Alessandro Paternesi insieme per Walking in my shadow (21/6), il doppio concerto con Martux_m & Nils Petter Molvaer Meditation e Furio Di Castri Zapping (23/6).

Paolo Fresu omaggia David Bowie con“Heroes” (24/6), il Fabrizio Bosso Quartet con special guest Nico Gori (25/6), è protagonista di un doppio concerto con due stelle del sassofono Francesco Cafiso accompagnato dal trio di Alessandro Lanzoni e Rosario Giuliani in quartetto con il pianista Dado Moroni (26/6), GeGè Telesforo omaggia il Big Mama di(27/6), il trio di Rita Marcotulli si arricchisce della presenza di Ares Tavolazzi e Israel Varela (1/7).

Numerose le grandi star della scena internazionale che animeranno il palco a luglio: spazio al sassofonista Jan Garbarek (28/6), al il maestro del jazz europeo John Surman in duo con il pianista Vigleik Storaas (5/7), torna il sassofonista Kenny Garrett (14/7) il grande contrabbassista Dave Holland New Quartet (17/7), il pianista Danilo Perez in trio con il contrabbassista John Patitucci (19/7), il sassofonista Donny McCaslin (26/7), il contrabbassista Marcus Miller in passato al fianco di colossi come Miles Davis (27/7), il batterista Peter Erskine in quartetto con il sassofonista George Garzone (30/7).

Numerosi i concerti Cross Over con tanti protagonisti come Chiara Civello con uno speciale Birthday Concert (14/6), il collettivo internazionale di musicisti ed artisti visuali C’Mon Tigre (16/6), Sergio Cammariere con l’orchestra diretta da Angelo Valori (17/6), la band di punta dell’acid jazz internazionale, Incognito (29/6), Cimafunk (4/7), la pianista Elisabetta Serio Quartet con special guest Sarah Jane Morris (2/8), il progetto di Petra Magoni e Ferruccio Spinetti “Musica Nuda” (3/8), la pianista e cantante Frida Bollani Magoni (4/8) James Senese JNC (5/8).

Focus particolare sulle Grandi orchestre (Large Ensemble) con Dino e Franco Piana Jazz Orchestra, il progetto del pianista e compositore Enrico Pieranunzi dedicato a Blues e Bach (20/6), Tankio Big Band con Antonello Salis, ONJGT Synthesis, Simone Alessandrini Storytellers.

Il 18 giugno ritorna Fauves, il festival di musica di avanguardia in collaborazione con Rai Radio 3, un minifestival con le improvvisazioni potenti del progetto New Future City Radio del trio di Rob Mazurek, le infinite declinazioni possibili del dub degli Holy Tongue, l’ambient conteporanea di Aho Ssan, l’elettronica di Xexa.

Due le serate del ciclo di incontri musicali e di intrattenimento dal titolo “Storie di ordinaria censura” curato dall’Associazione “Ossigeno” con Musica jazz dal vivo con Storie di ordinaria censura: Mafia e Guerra con il Vittorio Mezza Trio (9/6), e Storie di ordinaria censura: Le notizie incredibili con la Jazz Campus Orchestra diretta da Massimo Nunzi (12/6).

“Anche quest’anno all’interno di Summertime siamo felici di presentare le anteprime del prestigioso festival franco italiano di musica improvvisata. Una striscia di terra feconda – prosegue Pitteri – che ritorna poi a settembre e la stagione de “I concerti nel Parco” con i suoi spettacoli tra teatro canzone, danza, musica classica e world, così che aumenti in maniera esponenziale la contaminazione tra pubblici diversi”.

“Una Striscia di terra feconda” presenta in anteprima due serate di doppi concerti. Martedì 18 luglio Sonia Bergamasco, Rita Marcotulli, Paolo Damiani per l’omaggio a Marilyn Monroe, Peppe Servillo & Solis String Quartet dedicano un concerto a Renato Carosone. Giovedì 20 luglio due grandi formazioni, Henri Texier Trio e un quartetto inedito capitanato da Enrico Rava con Baptiste Trotignon al pianoforte, Daryl Hall al contrabbasso e Aldo Romano alla batteria.

Dal 2 luglio al 6 agosto spazio alla XXXIII edizione de I Concerti nel Parco, sempre più trasversale ed eclettica, aperta alle contaminazioni con numerosi spettacoli come“Giovannin senza paura”, nuova produzione dedicata alle “Fiabe Italiane” di Italo Calvino nel 100° dalla nascita, con Stefano Fresi e Lucia Mascino,“Er Corvaccio de li morti”, una “spoon river” romanesca interpretata da Lino Guanciale, “Avvenne a Napoli, passione per voce e piano” di e con Eduardo De Crescenzo e Julian Olivier Mazzariello, “Tributo a Ryuichi Sakamoto” del Cello Sam3a Trio e Jaques e Paula Morelenbaum, ill ritorno di Morgan con l’originale progetto “StraMORGANlive”, l’Orchestra di Piazza Vittorio con “Dancefloor. Il mondo in pista”.

Dal 21 al 23 luglio in programma tre serate con doppi concerti fra Gianluca Petrella Cosmic Reinassance, il Trio Rox, Kamal Williams. Info e dettagli su casadeljazz.com

Fabiana Raponi