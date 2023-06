CROSS Project – Ancora Danza Contemporanea internazionale con Fabien Prioville VR PROJECT

CROSS Project è un progetto di

CROSS Project si impegna nella valorizzazione del territorio: radicato tra le sponde del Lago Maggiore e del Lago d’Orta, in Piemonte, in un contesto paesaggistico altamente suggestivo, CROSS Project lavora all’interno di questo territorio aprendo un dialogo fertile tra patrimonio culturale, paesaggio e performing arts.

CROSS è un progetto che riunisce differenti attività di ricerca artistica che sviluppa attività di produzione, formazione e promozione di progetti legati ai linguaggi performativi contemporanei, puntando su progetti che prediligono l’interdisciplinarietà. CROSS Festival è un Festival di Danza e Performing Arts, è punto di riferimento per le arti performative e contribuisce al dibattito internazionale, i cui presupposti fondamentali devono oggi essere la ricerca continua verso la sperimentazione linguistica e la responsabilità verso il contesto sociale in cui nasce. CROSS Award è un premio internazionale ideato da Tommaso Sacchi e giunto nel 2022 alla settima edizione, rivolto a opere prime nell’ambito delle arti performative (danza, teatro, musica). Il premio ha l’obiettivo di stimolare l’indagine e l’espressione artistica relative all’unione di stili e generi differenti, valutando come fattori premiali le pratiche multi-linguaggio e la commistione di tecniche e codici afferenti le diverse arti performative. CROSS Residence, è un programma di residenze artistiche che privilegia il rapporto tra la creazione artistica e il territorio. Il programma di residenza si pone come vero proprio strumento di sostegno alla produzione di idee progettuali e di nuovi progetti. FONDAZIONE CROSS ETS è un nido creativo, un gruppo di professionisti che da anni organizza sul territorio del Lago Maggiore e del Lago d’Orta, progetti human e site specific per sperimentare con il pubblico i nuovi linguaggi delle arti performative, della danza, attraverso pratiche di ricerca artistica e spirituale in ambienti naturalistici.