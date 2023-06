Proseguono gli spettacoli della 35^ edizione di FDE Festival Danza Estate che questa settimana si apre il 6 giugno alle 21 al Chiostro del Carmine con Nicola Galli, artista che ritorna al Festival con lo spettacolo IL MONDO ALTROVE, un rituale danzato in cui quattro figure sciamaniche ci condurranno in una cerimonia magica e senza tempo, per celebrare il moto di un mondo inesplorato.

L’8 giugno alle 21 sempre al Chiostro del Carmine va in scena il secondo debutto di questa edizione di FDE: ONDE di Simona Bertozzi, una coproduzione FDE in prima assoluta. Una performance energica e vitale abitata da tre giovani performer e un musicista che incorporano il flusso continuo delle immagini di The Waves, il play-poem di Virginia Woolf attraverso la danza e la musica.

Al termine dello spettacolo D_Talk, una chiacchierata con la coreografa a cura di Lorenzo Conti.

Simona Bertozzi è anche conduttrice di due workshop: All together now! Grande ALLE(d)ANZA cittadina, laborat orio sul movimento aperto a tutti (10 giugno, 10 – 13, Home Dance Studio di via Palazzolo 23/C) e Traiettorie di incontro, laboratorio coreografico per danzatori e danzatrici (10 giugno, 14:30-17:30, Home Dance Studio di Via Palazzolo 23/C).

Il 9 giugno si torna in città bassa per VIBES#3, la performance partecipativa aperta a tutti di Orbe/ Masako Matsushita, presentata in due repliche in Largo Gavazzeni: la prima alle 11 e la seconda alle 18 in occasione di Dance Bus, un’iniziativa collaterale promossa dalla rete Dance Card che ha l’obiettivo di portare la danza in luoghi pubblici grazie a performance e spettacoli gratuiti in cui sono protagoniste realtà del territorio di promozione e formazione della danza che operano sia a livello professionale che amatoriale.

La performance è costruita per permettere agli spettatori di condividere un momento di danza creando una coreografia attraverso un device audio che li guida.

Lo spettacolo rientra anche nel progetto di FDE Wave – mossi dal vento, dedicato agli adolescenti e realizzato in collaborazione con alcuni istituti superiori del territorio: il Liceo Coreutico Locatelli, il Liceo Artistico Manzù e l’Accademia della grafica del Patronato S. Vincenzo.