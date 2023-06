IUC, al quinta edizione di Organizzando

Spazia da Bach a Ligeti, il programma di Organizzando 2023, la tradizionale rassegna organistica della IUC arrivata ormai alla quinta edizione.

Tre i concerti proposti – 7, 14, 21 giugno 2023 – tutti a ingresso gratuito, nella Chiesa Evangelica Luterana di Roma in via Sicilia 70, con alcuni tra i maggiori organisti di oggi, Giovanni Michelini, Livia Mazzanti, Matteo Imbruno.

La rassegna si apre mercoledì 7 giugno con il ritorno di Giovanni Michelini, giovanissimo talento che ha esordito proprio nella scorsa edizione di Organizzando nella Capitale, con il programma Corrispondenze, un percorso che spazia fra Bach, Kurtág, Mozart passando per Ligeti, in occasione del centenario della nascita del compositore ungherese.

Omaggio a Ligeti anche in Atmosphères, secondo appuntamento della rassegna, mercoledì 14 giugno che segna il ritorno di Livia Mazzanti, celebre organista dall’ampio orizzonte interpretativo, dal Rinascimento ai giorni nostri, nonché improvvisatrice, in un programma che accosta Gesualdo a Scelsi, Coulée a Marais e a D’Onofrio.

La rassegna si chiude mercoledì 21 giugno con Matteo Imbruno, concertista di fama internazionale che si è esibito nei più prestigiosi festival organistici di tutto il mondo, organista titolare della Oude Kerk di Amsterdam e del museo Hermitage Amsterdam, che propone un programma fra Reger, Bach, Rheinberger, Franck, Welmers.

ORGANIZZANDO – quinta edizione

dal 7 al 21 giugno 2023

Ore 21.00

Chiesa Evangelica Luterana di Roma – Via Sicilia 70

INGRESSO GRATUITO

Informazioni www.concertiiuc.it ; 06-3610051/2

Organizzando 2023

Chiesa Evangelica Luterana – Via Sicilia 70, Roma

Mercoledì 7 giugno ore 21

Giovanni Michelini organo

Corrispondenze

Johann Sebastian Bach Sonata in trio in do maggiore nr. 5 BWV 529

György Kurtág Für Dóra Antals Geburtstag

Johann Sebastian Bach Ich ruf zu dir, Herr Jesu Christ BWV 639

György Kurtág Versetto: Temptavit Deus Abraham… (apokryphal Organum)

Johann Sebastian Bach O Mensch, bewein dein Sünde groß BWV 622

György Kurtág Ligatura x

Wolfgang Amadeus Mozart Andante in fa maggiore KV 616

György Ligeti Volumina (1962)*

*Nel centenario della nascita di György Ligeti

Mercoledì 14 giugno ore 21

Livia Mazzanti organo

Atmosphères

Carlo Gesualdo, Principe di Venosa Canzon francese del Principe

Giacinto Scelsi, Conte d’Ayala Valva In nomine Lucis (1974)

Johann Sebastian Bach Pièce d’orgue (Fantasia) in sol maggiore BWV 572

György Ligeti Coulée, da Zwei Etüden für Orgel (1969)*

Marin Marais Les Voix humaines (dalla Suite du 7me ton, adatt. di J.P. Lécot)

Gennaro D’Onofrio Suite da concerto per Grande Organo (1956)

*Nel centenario della nascita di György Ligeti

Mercoledì 21 giugno ore 21

Matteo Imbruno organo

Max Reger Introduzione e Passacaglia in re minore

Johann Sebastian Bach Preludio e fuga in sol minore BWV 535

Josef Rheinberger Cantilena

César Franck Choral Nr.3 in la minore

Jan Welmers Litanie (1988)