Summerland Fest a Moncalieri

Dal 20 giugno al 4 agosto il Giardino delle Rose di Moncalieri si animerà con “Summerland Fest”, la rassegna teatrale estiva organizzata da Santibriganti Teatro. Spettacoli serali il giovedì e il venerdì, matinée per i bambini il martedì e il mercoledì. Durante le serate moncalieresi sarà possibile assistere al pluripremiato spettacolo “Il circo capovolto”, a “La Collezione” di Luca Serra, allo spettacolo Triangoli di “Operazione Mirò”, alla nuova produzione Santibriganti Teatro che ha recentemente debuttato al Torino Fringe Festival, “O Gesù d’amore acceso”, insieme al primo capitolo della Trilogia “IO//ODIO”, “Dame di Shakespeare” con Maura Sesia, “Avevo solo bisogno di trovare le parole” di Pappagalli in Trappola, “Cinque rose per Jennifer” di Annibale Ruccello con Marco Intraia, uno spettacolo dell’Accademia Brusa, libera creazione da “Il Medico per Forza” di Moliere, “Grazie dei Fiorì” con Orlando Manfredi e Luca Occelli, “Nove giorni – la storia di Paolo che tornò dalla guerra di Russia”, “Il castello non c’è più” produzione I Turchini del Borghetto e infine uno spettacolo conclusivo dell’esperienza laboratoriale intensiva sulla Commedia dell’Arte condotta da Mauro Piombo. Le occasioni per vivere un’estate all’insegna del teatro non finiscono; le mattine al Giardino delle Rose sono dedicate ai più piccoli con spettacoli per le Estate Ragazzi cittadine: “Ahiahia! Pirati in corsia!”, “Madame Soufflè”, “Fiabe nei barattoli”, “YoYo Piederuota”, “Fratelli in fuga”, “OZ” e “Alla ricerca di Kaidara”.

Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito web www.santibriganti.it o seguire la programmazione sui canali social di Santibriganti Teatro.

Biglietti

Serali:

Online: Intero 7 euro, ridotto 5 euro

In cassa: Intero 8 euro, ridotto 6 euro

Matinèe:

In cassa: 3 euro

Le parole del direttore artistico Maurizio Bàbuin.

L’emergenza venutasi a creare lo scorso anno dovuta al fatto di non poter utilizzare più il cortile della ex scuola media Canonica a causa dell’inagibilità dello spazio, ci ha portati, grazie all’amministrazione comunale, a spostarci di un centinaio di metri e a proporre in questo modo il festival estivo di spettacoli ed eventi dal vivo Summerland Fest sotto le arcate dello splendido spazio del Giardino delle Rose. L’esperienza è stata talmente positiva che anche per questa estate 2023 riproponiamo con entusiasmo la manifestazione nell’ambito dello stesso affascinante luogo.

Summerland Fest desidera essere una piccola grande festa nel cuore dell’estate di Moncalieri, con il piacere di condividere, insieme al pubblico dei piccoli e grandi spettatori, la bellezza e la magia dello spettacolo dal vivo nelle sue affascinanti forme e diversi contenuti, all’interno di un luogo come il Giardino delle Rose, che spettacolo è già di per sé. Fra le tante frasi celebri dedicate al Teatro, una di Shelley Winters ci ha colpito particolarmente perché racchiude in sé l’unicità del Teatro e dello spettacolo dal vivo in genere: “Ogni tanto sul palco capita di sentire il suono più bello che un attore possa ascoltare. È un suono che il cinema o la televisione non ti regalano. È il suono di un magnifico e profondo silenzio, che ti fa capire di aver raggiunto il pubblico.

Summerland Fest a Moncalieri

Giardino delle Rose, Piazza Baden Baden 4, Moncalieri (TO