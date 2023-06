Teatro Brancaccio, la stagione 2023/2024

Lorella Cuccarini, Alessandro Siani, Virginia Raffaele, Arturo Brachetti, Simone Cristicchi, Edoardo Leo, la PFM – Premiata Forneria Marconi, Elio e Le Storie Tese sono solo alcuni dei protagonisti della nuova stagione teatrale 2023/2024 del Teatro Brancaccio di Roma che sulla scia del successa della stagione appena conclusa, con oltre 170mila presenze, propone un ricco cartellone fra musical, danza, nuove produzione e riprese di grandi successi.

Resta inalterata l’attività multidisciplinare del Teatro Brancaccio che conferma la sua mission di attrarre target distinti di spettatori promuovendo al tempo stesso la formazione e l’impegno sociale come nelle intenzioni del direttore artistico Alessandro Longobardi, che insieme alla Sala Umberto conferma il supporto al recupero di aree periferiche della città come lo Spazio Diamante e lo Spazio Impero.

La stagione si apre il 17 ottobre con Cabaret – the musical, con Diana Del Bufalo e e Arturo Brachetti alla regia con Luciano Cannito, che ne cura anche le coreografie, prosegue con il ritorno di Sister Act – il musical diretto da Chiara Noschese che porta in scena anche Chicago, il musical di Bob Fosse del 1975. Per le feste di Natale torna l’imperdibile Rapunzel – il musical con Lorella Cuccarini e a gennaio spazio a Elvis the musical, emozionante spettacolo che ripercorre la vita del mitico Re del Rock’n’Roll.

Fra le novità della stagione, dal 27 gennaio, Mare fuori diretto da Alessandro Siani, un progetto che prende vita dalla serie prodotta da Roberto Sessa che si svolge nel carcere minorile di Nisida per raccontare la vita di gruppo di ragazzi all’interno dell’istituto penitenziario.

Fra i grandi ritorni, spazio alla nuova versione di Vlad Dracula, il musical, scritto e diretto da Dario Avecone, a La Divina Commedia Opera Musical, diretta da Andrea Ortis, alla ripresa dell’indimenticabile Grease, già grande successo della Compagnia della Rancia. Luciano Cannito porta in scena a maggio anche Saranno famosi, grande classico dal film omonimo del 1980 che racconta dei protagonisti di una rinomata ed esclusiva scuola di performing arts di New York.

In un ricco cartellone non mancano i grandi mattatori, tornano Pio e Amedeo in Felicissimo show, Alessandro Siani in Extra libertà live tour 2024, Virginia Raffaele che si racconta in Samusà con la regia di Federico Tiezzi. Simone Cristicchi in Franciscus rievoca gli 800 anni della nascita di San Francesco, Stefano De Martino debutta al Brancaccio nel one man show Meglio stasera, ma non mancano numerosi altri protagonisti della stand up comedy tra cui Angelo Duro, Emiliano Luccisano, i comici, come Andrea Pucci, Filippo Giardina, Dario Cassini, i reading di Paolo Borzacchiello e Edoardo Leo. E nel maggio 2024 il Teatro Brancaccio presenta la IV edizione di FF24 – FUTURO FESTIVAL, Festival internazionale di Danza e Cultura Contemporanea, diretto da Alessia Gatta e realizzato da Matrice N.

Torna anche quest’anno la BMA – Brancaccio Musical Academy, scuola di formazione diretta da Lorenzo Gioielli, Piero di Blasio sotto la gestione di Rossella Marchi e il Brancaccio danza, diretto da Alessia Gatta (dipartimento contemporaneo) e Alessandro Rende (dipartimento classico), con l’organizzazione di Laura Tili. Info e dettagli su ilbrancaccio.it

Fabiana Raponi